Gambie: « La rentabilité de l'arachide a baissé de 69% »

Le directeur général de la Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC), Muhammad Njie, a informé les membres de l'Assemblée Nationale que la rentabilité de l'arachide a diminué de 69 % en 2022, et ce, en raison du coût élevé du financement des cultures.

Concernant la performance financière de la société, Mr Njie a indiqué que les recettes d'exploitation de la Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC) ont augmenté de 48%, passant de 1,17 milliard de dalasis au cours de l'exercice précédent à 1,51 milliard de dalasis pour la période considérée.

Cependant, il a ajouté que le bénéfice après intérêts de la société a chuté de 69%, passant de 53,13 millions de dalasis au cours de l'exercice précédent à 16,67 millions de dalasis. Mr Njie a attribué cette baisse à plusieurs facteurs, notamment les coûts élevés de financement des cultures, l'augmentation des frais de vente et la détérioration de l'infrastructure, qui a entravé la production de produits de haute qualité pour les marchés de première qualité.

Le directeur général a fait cette révélation lors de la présentation du rapport d'activité et du bilan financier de la Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC) pour 2021-2022 devant la Commission des Entreprises Publiques (CEP) de l'Assemblée Nationale.

Il a en outre déclaré que la société a enregistré une augmentation de 436% des achats d'arachides au cours de la saison commerciale 2021-2022.

« Au cours de l'année commerciale 2021-2022, la société a acheté un total de 40 167 tonnes métriques, décrivant cela comme une performance améliorée et une augmentation de 436% par rapport aux 7 489 tonnes métriques achetées au cours de l'année précédente. Le principal facteur contribuant à cette consommation élevée d'arachide est le fait que la société était le seul acheteur important sur le marché au cours de la période considérée », a-t-il déclaré aux députés.

Mr Njie a mis en évidence le paysage mondial de la production d'arachides, indiquant que la Chine et l'Inde restent les plus grands producteurs, représentant collectivement plus de 53 millions de tonnes. Toutefois, la majeure partie de leur production est consommée à l'intérieur du pays, ce qui laisse une offre limitée pour le commerce international.

Il a noté que la Gambie produit en moyenne 100 000 tonnes métriques, ce qui représente moins de 0,2 % de la production mondiale. Par conséquent, le pays n'a que peu d'influence sur le prix des arachides, et les exportations sont toujours affectées par la contamination à l'aflatoxine.

Néanmoins, il a exprimé son optimisme quant à la possibilité pour les pays africains de retrouver leur position sur le marché européen de l'arachide comestible grâce aux efforts déployés par le Partenariat pour le Contrôle de l'Aflatoxine en Afrique (PACA), et ce, en vue de la résolution des problèmes liés a la contamination.

M. Njie a dévoilé les stratégies de la Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC) visant à atténuer le coût élevé des financements bancaires internationaux, en particulier ceux provenant d'institutions telles que la Société Financière du Commerce International (SFI). En vue de relever ce défi et garantir de meilleurs prix à la production pour les agriculteurs, la société, par l'intermédiaire du Ministère de l'Economie et des Finances, a obtenu un financement de l'Agib Bank.

Il a révélé que le portefeuille de financement des cultures approuvé pour la saison 2021-2022 s'élevait à 2,2 milliards de dalasis, avec un taux d'intérêt de 8 %. Ce financement a été alloué à l'achat, à la manutention, à la transformation et à l'exportation d'arachides et de noix de cajou brutes, ainsi qu'à l'achat d'intrants agricoles tels que les engrais.

Le juge en chef évoque la charge de travail des tribunaux, qui peinent à faire face à la situation