Buedu — « Notre mission ici en Sierra Leone grandit progressivement, tout comme le nombre de chrétiens et de petites communautés. Les gens continuent à s'approcher et à vivre la foi avec beaucoup d'enthousiasme et de participation ».

C'est ce qu'affirme à l'Agence Fides le Père Peddy Sinda, de la Société des Missions Africaines (SMA), responsable de la mission de Saint Jean-Baptiste à Buedu, dans le district de Kailahun, diocèse de Kenema.

« La plupart des villages que nous desservons n'ont pas d'église ou d'oratoire », poursuit le missionnaire, « et comme il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent plus se rendre à pied à la paroisse, nous avons ouvert un nouveau poste de mission ces jours-ci. J'ajoute que, malheureusement, nous avons été victimes de vols et d'intrusions en raison de l'exposition de la maison de mission.»

L'église catholique de la mission Saint-Jean-Baptiste de Buedu a été inaugurée le 13 décembre 2020 et confiée aux pères SMA. La mission dessert plus de 27 villages, parmi lesquels seules six communautés disposent de lieux de culte (oratoire). « Fowa, dans le district de Kailahun, est l'un des villages qui n'en ont pas, la population est de l'ethnie Kissi et compte un nombre encourageant de catholiques, environ 273, dont des hommes, des femmes et des enfants, dont certains ont été baptisés et confirmés ».

« Ce township a un grand potentiel pour devenir une 'ville chrétienne' », dit le Père Sinda à son retour de l'ouverture officielle de la nouvelle mission SMA dans le diocèse de BO, où les pères SMA ont ouvert leur troisième territoire de mission en Sierra Leone. Cependant, malgré la forte croissance de la foi, les gens sont obligés de parcourir près de huit miles chaque dimanche pour assister à la messe dans l'église de Buedu, une situation qui est devenue impossible pour les malades et les personnes âgées. Ces personnes sont principalement des agriculteurs et peuvent à peine se vanter d'avoir un repas par jour. Ils ont besoin d'un lieu de culte », insiste le père Sinda.

Les activités pastorales menées par les missionnaires de la SMA dans cette terre de mission comprennent l'administration des sacrements, la visite des malades et des personnes âgées, la pastorale scolaire (ils ont cinq écoles primaires et une école secondaire), les programmes d'animation des jeunes, la formation des responsables de la prière communautaire, l'animation de la Sainte-Enfance, les programmes d'autonomisation des femmes et la sensibilisation de la communauté.