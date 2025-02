Sénégal: Des ONG initient un cadre de prévention de paix et de sécurité

Dakar — Des organisations de la société civile ont initié, jeudi, une instance d'échanges et de partage aux fins de créer un cadre de prévention, de paix et de sécurité, dénommé « Sax Jamm », a constaté l'APS.

« Ce cadre a pour objectif de sensibiliser toutes les parties prenantes à une consommation responsable de l'information, favorisant ainsi une participation éclairée des électeurs et, au-delà, des citoyens », a déclaré le coordonnateur du Consortium des organisations de la société civile, Ababacar Fall.

Le coordonnateur du GRADEC s'exprimait à la cérémonie de création de ce cadre axé sur la prévention de la désinformation et des propos haineux.

Ce groupe d'ONG qui en est l'initiateur, est composé du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE), de l'ONG 3D et du Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC).

Ababacar Fall estime que « la création d'un cadre d'échanges entre les autorités, les médias et la société civile vise à prévenir et à atténuer les discours et propos haineux devient une urgence ».

« Ce cadre cherchera à responsabiliser les journalistes en tant que catalyseurs et façonneurs d'une opinion publique », tout en encourageant aussi la diversité des opinions et en renforçant la responsabilité des médias envers le public, a-t-il poursuivi.

Il a annoncé qu'un « système de relais d'informations efficace sera mis en place pour faciliter la collaboration entre journalistes et organisations de la société civile, permettant une vérification rapide et une diffusion précise des informations ».

Le vice-président du comité de pilotage, Moundiaye Cissé, souligne que ce programme va mobiliser un relais dans chaque département pour mener des actions avec les autorités locales, dans le cadre de la prévention et de la paix au niveau des localités.

Des ambassadeurs seront choisis au sein des universités du Sénégal pour mener des actions.

« Nous allons travailler à mettre en place des ambassadeurs de la paix et de la sécurité avec une mission de prévention au niveau des universités », a soutenu M. Cissé, selon qui le programme en question prévoit de travailler avec les forces de défense et de sécurité.

Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), Mamadou Oumar Ndiaye, a salué l'initiative, estimant qu'elle entre en droite ligne des missions du CNRA.

« Il faut instaurer une culture de la paix au Sénégal », a dit M. Ndiaye, en rappelant que « la plus grande richesse du Sénégal, c'est la stabilité qui a toujours prévalu depuis 1960 dans ce pays ».

Le représentant du ministre de la Communication, Oumar Baldé, soutient qu'il est « essentiel d'encourager la coordination entre les entreprises technologiques, la société civile, les professionnels des médias et les autorités ».