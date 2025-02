Angola: Un expert angolais appelle à des solutions aux conflits en Afrique

Addis — L'Union africaine doit travailler « dur » pour trouver des solutions aux « défis profonds » du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent, a déclaré jeudi à Addis-Abeba, en Éthiopie, le président de l'Architecture africaine de gouvernance, l'Angolais Wilson Adão.

S'exprimant en marge de la 38ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui se tient samedi et dimanche, le président de l'Architecture de paix et de sécurité, ainsi que du Comité des droits de l'enfant, a déclaré qu'il y a une résurgence de nombreux conflits armés en Afrique.

Il a cité le cas du Soudan, qu'il a décrit comme « le plus grand conflit et la plus grande crise mondiale, malheureusement considéré par la presse comme un conflit oublié, mais, à l'heure actuelle, il cause le plus de morts et de souffrances au monde ».

Dans le même ordre d'idées, il a souligné la résurgence des conflits armés au Sahel, à l'est de la RDC et dans d'autres régions du continent africain, qui nécessitent l'attention des dirigeants africains.

Il a affirmé qu'en tant que diplomate d'un organisme qui assure la protection des enfants sur le continent et la coordination de l'architecture de gouvernance africaine, de l'architecture de paix et de sécurité, il doit assurer la coordination des organismes de l'UA, dans le but de promouvoir la paix, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance, ainsi que les questions liées à la défense, à la paix et à la sécurité sur le continent.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent africain, prévu les 15 et 16 de ce mois, confirmera le président de la République, João Lourenço, à la tête de l'organisation continentale jusqu'en février 2026.

Parallèlement, le Sommet de haut niveau a été précédé de plusieurs événements, mettant l'accent sur la 46ème session du Conseil exécutif de l'UA qui a examiné le rapport de la 49ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), le rapport annuel des activités de l'Union, de ses organes et champions, le rapport de la 15ème réunion du Conseil des ministres du commerce de la Zone de libre-échange continentale (ZLECA), ainsi que l'urgence de santé publique de sécurité continentale (PHECS).

Les délégués ont également examiné les projets d'instruments juridiques, les rapports des comités du Conseil exécutif, les points proposés par les États membres, le projet d'ordre du jour et les projets de décisions de la 38e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

La réunion a également élu et nommé six commissaires de la Commission de l'UA et d'autres hauts fonctionnaires des organes de l'Union africaine.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, dirige la délégation angolaise à l'événement, qui comprend, entre autres personnalités, la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, la secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jesus, et l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe.