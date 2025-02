Tunisie: Sami Trabelsi - « La qualification au Mondial-2026 en premier lieu, tout en garantissant la discipline au sein du groupe »

Le nouveau sélectionneur national, Sami Trabelsi, a affirmé que son principal objectif est de garantir la qualification de la Tunisie pour la Coupe du Monde 2026, qui passe impérativement par deux victoires contre le Liberia et le Malawi, tout en s'assurant de la discipline et de la bonne ambiance au sein du groupe.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi au centre de presse de la Direction Nationale de l'Arbitrage, Trabelsi a indiqué que les discussions avec le bureau fédéral pour le poste de sélectionneur national n'avaient pas duré longtemps. Il n'y avait pas de conditions préalables, à l'exception du choix du staff technique et de l'absence d'intervention dans ses choix techniques.

« Un accord a été trouvé avec le bureau fédéral sur les termes du contrat, qui est principalement moral, car je ne serai pas très exigeant financièrement en raison de la situation financière de la fédération, mais je ne travaillerai pas gratuitement non plus », a-t-il souligné.

Concernant la composition du staff technique, Trabelsi a précisé qu'il avait choisi des noms spécifiques, mais l'entraîneur Mohamed Sahli n'a pas pu rejoindre l'équipe, ayant opté pour une expérience d'entraîneur dans un club. Un autre entraîneur sera invité à rejoindre le staff technique après la fin du championnat de la Ligue 1.

Le nouveau sélectionneur a reconnu que « cette nouvelle expérience avec l'équipe de Tunisie ne sera pas facile », mais a affirmé sa détermination à relever le défi pour assurer la participation de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde. Il a également souligné qu'il cherchera à exploiter les ressources disponibles pour obtenir les meilleurs résultats.

Concernant sa mission avec la sélection tunisienne après son expérience de 2011-2013, Sami Trabelsi a précisé que « le onze national traverse une période sensible, mais il n'y a pas de temps à perdre pour travailler avec une nouvelle génération de joueurs. Nous compterons sur les éléments les plus en forme dans le championnat local, et discuterons avec certains cadres de l'équipe concernant leur capacité à apporter une valeur ajoutée ».

« La discipline et la capacité à apporter quelque chose en plus, quel que soit le statut du joueur ou de l'équipe à laquelle il appartient, seront déterminants. Nous avons récemment vécu des comportements inacceptables, comme le départ de certains joueurs du stage de l'équipe en raison de leur non-titularisation. Ce sont des comportements irresponsables, et il n'est pas question de les tolérer », a ajouté Trabelsi.

Il a également souligné que « la sélection tunisienne a perdu ses repères et est devenue une équipe défensivement faible et offensivement inefficace. Nous chercherons donc à adopter des choix tactiques réalistes, en tenant compte des capacités techniques des joueurs ».

De son côté, Zied Jaziri, directeur sportif de la sélection tunisienne, a précisé que « Sami Trabelsi faisait partie des candidats pour le poste de sélectionneur national. Il a été le plus enthousiaste parmi eux et n'a pas posé de conditions préalables, ce qui a conforté son choix final pour prendre en main le onze national. Son expérience continentale, ses performances passées avec la sélection, ainsi que ses qualités humaines et sa détermination à relever les défis ont été des atouts majeurs ».

Jaziri a également rappelé que « l'équipe nationale représente le drapeau tunisien, qui réunit toutes les sensibilités et toutes les parties, quel que soit leur appartenance, autour d'un seul objectif : se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, un impératif pour le football tunisien. C'est pourquoi la première mission est de créer une ambiance positive qui permettra de rétablir la confiance entre les supporters et la sélection. Les matchs doivent se dérouler devant un public nombreux, pour que le succès soit collectif ».

Il a conclu en affirmant que « la priorité actuelle est de bien préparer les matchs contre le Liberia et le Malawi, prévus en mars prochain, et de renforcer nos chances de qualification pour le Mondial 2026. Après cela, nous pourrons discuter d'une stratégie de travail à long terme ».