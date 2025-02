Tunisie: Ooredoo donne le coup d'envoi de la 5G - « Le pays est le premier pays nord-africain à déployer cette technologie de pointe »

À partir d'hier, minuit sonnant, les utilisateurs de l'internet mobile peuvent désormais accéder au réseau 5G d'Ooredoo. C'est ce qu'a annoncé l'opérateur téléphonique hier, lors d'une conférence de presse organisée pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle technologie. Le déploiement de la 5G constitue, en effet, un levier stratégique pour renforcer la compétitivité de la Tunisie sur les marchés internationaux, ouvrant la voie à une transformation numérique aux retombées économiques majeures.

«Le réseau 5G offre une vitesse de débit inégalable. Cela est de nature à renforcer le positionnement de la Tunisie parmi les pays avancés en matière de nouvelles technologies», a déclaré à cette occasion Mansoor Rashid Al Khater, CEO d'Ooredoo Tunisie. Il a ajouté que l'objectif de l'opérateur téléphonique ne se limite pas au lancement de cette nouvelle technologie de pointe. «En braquant les projecteurs sur le potentiel de la Tunisie, Ooredoo compte contribuer au renforcement de la compétitivité du pays sur les marchés internationaux, d'autant plus qu'elle est le premier pays nord-africain et maghrébin à déployer la technologie 5G», a-t-il souligné.

Al Khater a, en ce sens, indiqué qu'en permettant l'accès au réseau 5G, l'opérateur téléphonique aspire à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes, en leur donnant l'opportunité d'être en phase avec les progrès technologiques en cours, mais aussi en créant de réelles opportunités adaptées à leurs aspirations. Il a précisé qu'au-delà du secteur du divertissement, l'impact de la 5G s'étendra à plusieurs autres secteurs, tels que l'économie, le tourisme, la santé et l'enseignement. «Ooredoo réitère son indéfectible engagement à offrir des services de très haute qualité, en permettant aux entreprises, aux particuliers et aux sociétés de réussir et d'exceller dans cette nouvelle ère digitale», a-t-il martelé.

Des services adaptés aux clients Business

Revenant sur le processus et les efforts consentis pour la mise en place de la 5G en Tunisie, Hatem Mestiri, directeur des nouvelles technologies à Ooredoo, a fait savoir que le travail préparatif a démarré en 2020. Entre modernisation du coeur du réseau, amélioration de la capacité d'absorption du trafic croissant à l'international, modernisation de la couche de transport sur les sites radio et le coeur du réseau de transport, ainsi que l'installation du réseau 5G sur les stations de base à travers tout le pays, il y avait du chemin à parcourir.

«Aujourd'hui, nous sommes présents dans l'ensemble des gouvernorats. Dans les deux ou trois mois à venir, nous allons étendre cette couverture à d'autres zones. Et sur les années à venir, nous avons un plan ambitieux d'extension de notre couverture», a-t-il affirmé dans une déclaration à La Presse. Il a ajouté que l'opérateur téléphonique a déjà préparé un plan stratégique pour le lancement de services innovants basés sur la technologie 5G. Ces services sont destinés, entre autres, aux entreprises et aux clients Business. «Il s'agit, par exemple, de partenariats avec des industriels qui souhaitent se doter d'un réseau privé. Nous sommes capables d'offrir cela dès aujourd'hui, en proposant des réseaux virtuels avec une latence très améliorée et une capacité de traitement adaptée à leurs besoins. Nous sommes prêts à offrir ces services à tous nos clients Business et à d'autres secteurs comme la santé, l'agriculture, etc.», a-t-il annoncé.

Lors de la conférence de presse, le CEO d'Ooredoo Tunisie a dévoilé le nouveau 5G FWA, qui permet aux particuliers et aux entreprises d'accéder au réseau 5G avec une vitesse de débit allant de 30, 50 à 100 mégabits par seconde, contre seulement 10 mégabits par seconde avec la 4G FIX. «Nous sommes convaincus que le développement technologique en cours représente un grand pas en avant pour offrir de nouvelles perspectives de création et d'innovation aux Tunisiens», a-t-il lancé.

En effet, pour accéder au réseau 5G, l'internaute doit d'abord être situé dans une zone couverte par la 5G, disposer d'un appareil compatible (un mobile 5G) et, éventuellement, procéder à la mise à jour de son système d'exploitation. Les usagers déjà abonnés au réseau 4G n'ont pas besoin de changer de carte SIM.