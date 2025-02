Tunisie: Première en Afrique du Nord à lancer la 5G

La directrice générale des technologies de la communication au ministère des Technologies de la communication et de l'Économie numérique, Mahrezia Aouni, a affirmé que "la 5G n'est pas une simple mise à jour technique, mais un levier stratégique qui permettra au secteur des télécommunications d'offrir des services technologiques avancés et de suivre l'évolution mondiale.

Dans une déclaration à l'agence TAP, elle a souligné que cette technologie marquera une avancée majeure dans le domaine du numérique, un secteur clé pour le développement économique et social et pour l'attraction des investissements nationaux et internationaux.

Elle a également rappelé que la Tunisie est le seul pays d'Afrique du Nord à avoir lancé la 5G, avec l'implication des trois opérateurs télécoms du pays.

Le lancement de la 5G constitue, selon elle, une étape décisive pour renforcer la compétitivité de nombreux secteurs, encourager l'innovation et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, notamment dans l'entrepreneuriat et la création de projets numériques innovants.

Cette technologie jouera également un rôle essentiel dans le soutien aux start-ups, en leur permettant de développer des applications et des solutions intelligentes, tout en renforçant l'infrastructure numérique et les écosystèmes dans les secteurs vitaux. Elle contribuera ainsi à accélérer la transformation numérique et à moderniser l'administration.

Une infrastructure prête pour le déploiement

Concernant la disponibilité des infrastructures nécessaires à l'exploitation de la 5G, Mahrezia Aouni a assuré que cette technologie couvrira l'ensemble du territoire tunisien grâce à une interconnexion avec des réseaux à haut et très haut débit. Elle a précisé que les trois opérateurs du pays ont mis à jour leurs réseaux en intégrant de nouveaux composants aux niveaux des systèmes et des équipements, garantissant ainsi leur pleine préparation pour cette transition. Cette modernisation leur a permis de respecter le calendrier fixé pour le lancement officiel de la 5G, prévu simultanément dans toutes les régions du pays dans la nuit du jeudi 12 février 2025 à minuit.

"Depuis 2020, nous avons réalisé des tests pilotes sur la 5G, couvrant toutes les technologies utilisées, la puissance du débit et la vitesse de réponse. Des essais ont également été menés à l'occasion du Sommet de la Francophonie en Tunisie (Djerba, 19-20 novembre 2022)", a-t-elle ajouté.

Comparant la 5G à la 4G, Mahrezia Aouni a expliqué que la précédente génération offrait un débit élevé, mais avec une réactivité moyenne. En revanche, la 5G se distingue par une latence quasi inexistante, permettant le développement d'applications et de services en temps réel dans plusieurs domaines stratégiques. Cette avancée technologique favorisera ainsi l'émergence d'une agriculture connectée, d'une santé intelligente et d'autres innovations clés pour l'économie numérique.