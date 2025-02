Tunisie: Bientôt un certificat d'origine pour l'Afrique du Sud - Une nouvelle étape pour les exportations tunisiennes

La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, annonciatrice de nouvelles mesures commerciales, prévoit dans les prochains jours la délivrance du certificat d'origine à destination de l'Afrique du Sud, dans le cadre de l'Accord de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). Cette annonce a été faite ce vendredi 14 février 2025 par Oussama Ben Khalifa, représentant de la chambre, lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale.

Selon Oussama Ben Khalifa, ce certificat marquera une première pour l'Afrique du Sud. Il atteste de l'origine des marchandises et permet de répondre aux exigences douanières et commerciales en prouvant que les produits proviennent de Tunisie. Cette procédure ouvrira la voie à des réductions et des avantages sur les droits de douane pour les exportateurs tunisiens.

Concernant les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Afrique, Ben Khalifa a précisé que les relations couvrent plusieurs secteurs, notamment les industries mécaniques et agroalimentaires. Il a aussi mentionné que dans le cadre de l'accord COMESA, des exportations se font déjà vers des pays comme la Tanzanie, le Kenya et le Ghana, tout en soulignant un développement notable des exportations vers le Cameroun.