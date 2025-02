Tunisie: Femmedina - Pour une planification urbaine inclusive et sensible au genre

Cities Alliance, en partenariat avec les municipalités de Sousse, Kairouan, Msaken et Mahdia, et avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie ainsi que les Affaires mondiales Canada (AMC), a organisé une conférence de presse ce vendredi 14 février 2025 à Hammamet afin de présenter les résultats phare de la première phase du projet Femmedina.

Cet événement a rassemblé les principaux acteurs du projet, y compris les représentants des municipalités partenaires, les représentants de la coopération Suisse, des affaires mondiales Canada et de Cities Alliance (UNOPS). Le projet Femmedina est une initiative novatrice visant à créer des espaces publics plus sûrs, inclusifs et accessibles pour les femmes, tout en renforçant leur autonomisation économique.

A cette occasion, le représentant de la coopération suisse, Kais Mnasri, a affirmé : « Le programme Femmedina incarne notre engagement en faveur de l'autonomisation économique et sociale des femmes. Nous sommes honorés par la collaboration fructueuse avec les affaires mondiales Canada, Cities Alliance et les municipalités tunisiennes, qui a permis de transformer les espaces publics en lieux inclusifs, offrant aux femmes de nouvelles opportunités économiques. »

La représentante des Affaires mondiales Canada (AMC), Dalal Laroussi, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir ce projet qui a permis de concevoir et d'aménager des espaces publics sûrs, inclusifs et propices à l'autonomisation des femmes dans les villes. Ce projet favorise leur intégration dans la vie économique et sociale, tout en améliorant leur bien-être et leur qualité de vie. Il contribue également à renforcer la sécurité des femmes et des filles, tout en répondant à leurs besoins matériels dans les Médinas et les quartiers historiques. »

De son côté, la représentante de Cities Alliance, Ikbel Dridi, cheffe du projet Femmedina, a déclaré : « Je considère ce projet comme une première étape que nous avons réussi à franchir grâce à la collaboration de nos partenaires, qui ont cru en nous et en nos capacités. Ils ont également eu foi en l'idée que la femme tunisienne, vivant dans des conditions modestes et ayant un niveau d'éducation limité, a le droit de rêver et de concrétiser ses aspirations. Par conséquent, il est de notre devoir de l'accompagner en créant les conditions nécessaires pour lui permettre de réaliser ses rêves et ses ambitions.»

Cet événement a marqué une étape clé, au cours de laquelle ont été présentés les résultats de la première phase du projet. Cette dernière s'inscrit dans une démarche participative visant à analyser les contraintes économiques propres à ces quatre municipalités, tout en élaborant des recommandations et des solutions de conception.

L'objectif est de créer des espaces publics plus sûrs, inclusifs et accessibles aux femmes, tout en favorisant leur autonomisation économique et en garantissant leur sécurité.

Dans le cadre du projet, des données participatives ont été collectées auprès de plus de 1500 citoyens, majoritairement des femmes. Ces dernières ont joué un rôle clé dans l'identification des défis liés à l'utilisation des espaces publics et dans la production de données ventilées par sexe, indispensables pour orienter les projets urbains. Par ailleurs, 48 membres des municipalités partenaires ont bénéficié d'une formation visant à intégrer une approche sensible au genre dans leurs processus de planification urbaine.

Ces formations ont permis de développer des compétences durables au sein des municipalités. Plus de 400 personnes ont pris part à des ateliers participatifs axés sur la créativité et la conception de solutions innovantes répondant aux besoins spécifiques des femmes. Ces ateliers ont également contribué à renforcer la participation communautaire et à élaborer un plan d'action pour chaque ville, visant à intégrer la dimension de genre dans les processus de planification urbaine.

Quatre rapports ont été élaborés pour évaluer la participation, intégrant des données sensibles au genre, afin d'identifier les défis et les besoins spécifiques des femmes dans chaque ville partenaire. Par ailleurs, 35 cartes communautaires genrées ont été produites, mettant en évidence des problématiques telles que la sécurité, les interactions sociales, les trajets quotidiens et les conditions économiques des femmes.

Deux vidéos ont également été réalisées, recueillant les témoignages des habitants de Sousse (Gabadji Grandi) et de Kairouan (Riadh Sohnoun), qui partagent leurs perceptions, défis, opinions et aspirations. Enfin, quatre dossiers techniques ont été finalisés et sont prêts pour le lancement de leur mise en oeuvre. Ces projets urbains, dont le démarrage est prévu pour avril 2025, proposeront des solutions concrètes répondant aux besoins spécifiques des femmes.

La première phase du projet Femmedina a été couronnée de succès, offrant aux participants des connaissances précieuses et des outils pratiques pour promouvoir une planification urbaine sensible au genre. Cities Alliance espère que cette initiative inspirera des actions similaires en Tunisie et au-delà, tout en appelant à une adoption plus large de ces pratiques inclusives.