Cameroun: Monny Eka, artiste de petit pays et membre des sans-visas, n'est plus - Décès à Douala

La scène musicale camerounaise est en deuil. Monny Eka, artiste talentueux et membre emblématique du groupe Les Sans-Visas de Petit Pays, est décédé ce vendredi 14 février 2025 à l'hôpital général de Douala. La nouvelle de son décès, survenu des suites d'un AVC, a plongé ses fans, ses proches et toute la communauté artistique dans une profonde tristesse.

Monny Eka, surnommé "Le premier de la classe" par Petit Pays, était une figure incontournable de la musique camerounaise. Avec son style unique et sa voix captivante, il a contribué à façonner l'identité musicale du groupe Sans-Visas, qui a marqué des générations de mélomanes. Auteur de l'album "Kwachiokor" en 2008, il a fait danser tout le Cameroun à travers le Makossa, un genre musical emblématique du pays.

Quatre jours avant son décès, Monny Eka avait laissé un dernier message poignant à ses fans sur son compte Facebook : « Crois-moi, je sors de loin... Les gens ont déchiré mon nom dans un tribunal où ils sont JUGE ET PARTIE à la fois... Mais comme mes mains sont propres, je ne tremble point. Tant que mon coeur est pur, je ne crains rien... ». Ces mots, empreints de résilience et de dignité, témoignent de la force de caractère de l'artiste, qui a toujours su rester debout face aux épreuves.

Le groupe Les Sans-Visas, fondé par Petit Pays, a été l'un des piliers de la musique urbaine au Cameroun, mélangeant avec brio les rythmes traditionnels et modernes. Monny Eka, avec son charisme et son talent, a su se démarquer et gagner le coeur du public. Ses performances sur scène et ses collaborations avec d'autres artistes ont laissé une empreinte indélébile dans l'industrie musicale.

La cause de son décès, un AVC survenu la veille, a été confirmée par ses proches. Cette perte est déjà ressentie comme un vide immense dans le monde de la musique. Les hommages affluent de toutes parts, témoignant de l'impact qu'a eu Monny Eka sur ses pairs et ses admirateurs.

Les fans du groupe Les Sans-Visas et de Monny Eka se souviennent de lui comme d'un artiste passionné, généreux et toujours prêt à partager son amour pour la musique. Ses chansons resteront à jamais gravées dans les mémoires, et son héritage continuera d'inspirer les futures générations d'artistes.

En cette période de deuil, la communauté artistique et les fans du monde entier se joignent à la famille de Monny Eka pour lui rendre un dernier hommage. Son départ est une perte immense, mais son oeuvre et son esprit vivront à travers sa musique.