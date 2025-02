Congo-Kinshasa: Pour son spectacle du samedi à Paris - Werrason fait appel à Bill Clinton et Adjani

Le chanteur Adjani alias Le "chouchou de Scheguets" et l'animateur percutant Bill Clinton séjournent déjà à Paris. Kalonji Bill va renforcer le spectacle et l'animation. Tandis que Sesele Adjedje va s'occuper de l'attaque chant du côté de répertoire des chansons. Ces deux pivots et anciens de Wenge Musica Maison Mère sont déterminés à faire preuve pour assurer efficacement le retour du Roi de la forêt sur la scène parisienne où il est vivement attendu ce week-end devant plus de 10.000 personnes.

Quelques anciens musiciens de l'orchestre cher à Werrason ont été rappelés pour remémorer encore le public avec les vieux souvenirs à travers les chansons et danses nostalgiques lors de la soirée du 15 février en la salle Aréna Grand Paris en France.

« Je vous signale que l'animateur Bill Clinton Kalonji Didier et le chanteur Adjani Sesele sont parmi des anciens musiciens de Wenge Maison Mère qui vont m'accompagner sur scène le 15 février à Paris. Il y a aussi Patu Ziana, ancien porte-parole de Victoria Eleison devenu chanteur qui sera de la partie», a confirmé Werrason.

Et d'ajouter : « Ce n'est pas moi qui les ai invités mais plutôt les fanatiques. Je ne pouvais pas m'opposer à la demande des fans qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors je n'avais pas le choix.

Il nous revient que le guitariste Musika Sika et tant d'autres surprises parmi les anciens de Wenge Maison seront aussi sur le podium à Paris».

Notons que Bill Clinton et Adjani rejoignent le batteur -chef d'orchestre Papy Kakol qui a précédé pour des raisons stratégiques.

«Le concert est bel bien confirmé. J'appelle les mélomanes à se procurer déjà quelques billets qui restent encore au guichet », a lancé Werrason.

Au-dl) de l'ambiance promue au public à Arena Grand Paris, la star congolaise a fait savoir que son concert est dédié à la paix dans l'Est de son pays, la République Démocratique du Congo.

«Entant qu'Ambassadeur de la paix et patriote, je me sens préoccupé automatiquement à la situation dramatique actuelle dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. J'appelle toute la communauté africaine du monde à se joindre à nous le 15 février à Aréna Grand Paris pour faire entendre nos voix au cours de ce concert», a-t-il déclaré.

Et de conclure : « Je suis délégué par les Ong- de défense des droits de l'homme pour sensibiliser et dénoncer le monde entier sur la boucherie humaine qui se passe dans l'Est depuis plus de 30 ans. Dans la salle, nous allons tous élever nos voix pour dire NO ! Trop c'est trop ! ».

A 60 ans, le Roi de la Forêt Werrason est une figure emblématique de la scène musicale africaine. Ce chanteur congolais jouit d'une popularité indiscutable en France et auprès de la diaspora africaine.

Auteur- compositeur, il dispose plus de 5 albums à son actif avec un répertoire riche de classiques intemporels telles que les chansons »Kibuisa mpimpa », »Temps présent », »Solola bien », »Témoignage », »Zenga Luketo » et tant de nouveaux titres.

La danse et la chorégraphie sont deux éléments majeurs qui constituent la force de Werrason sur la scène.