Congo-Kinshasa: Clôture de la Session extraordinaire de février 2025, Sénat - Sama Lukonde en appelle à la mobilisation générale contre l'agression rwandaise

La Chambre Haute du Parlement a bouclé, hier jeudi 13 février 2025, la session extraordinaire de février 2025, convoquée pour proposer au Chef de l'Etat des stratégies diplomatiques et politiques afin de faire face l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23/AFC. C'est le Président, l'Honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a procédé à la clôture de cette session.

Convoquée conformément aux dispositions de l'article 116, al 1 de la Constitution et l'article 84 al 1 du règlement d'ordre intérieur de la chambre haute du Parlement, cette session extraordinaire a comporté deux points importants à son ordre du jour à savoir : l'examen de la situation sécuritaire à l'Est de la RDC : Proposition des stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise et la présentation de deux juges de la Cour Constitutionnelle.

Dans son mot de clôture, le Président du Sénat a rappelé le contexte ayant concouru à la convocation de cette session extraordinaire, marquée par l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Il a invité les Sénateurs à garder à l'esprit l'appel à la mobilisation générale lancé par le Chef de l'Etat pour mettre fin à cette barbarie rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23/AFC.

Faisant la restitution de cette session à la presse, la Rapporteure du Sénat est revenue sur la matière abordée au cours de cette session et a rappelé un message important lancé à la population durant cette session.

« Le Message que nous avons passé à l'opinion ce jour est celui de retenir que les institutions de la République sont en train de travailler en synergie pour que notre pays puisse sortir de la crise dans laquelle il est engagé présentement. C'est vrai qu'à l'appel du Chef de l'Etat, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée Nationale, a eu à se réunir en session extraordinaire en ce mois de février pour pouvoir échanger sur deux points qui ont été retenus à l'ordre du jour comme nous le savons tous.

Il s'agit de la situation sécuritaire à l'Est et aussi comme nous l'avons vu dernièrement, de la présentation de deux juges qui ont été nommés récemment à la Cour Constitutionnelle. Voilà nous avons ouvert et nous avons eu à travailler pratiquement en Commission paritaire Assemblée nationale-Sénat pour pouvoir présenter au Chef de l'Etat des stratégies sur le plan politique et diplomatique, pour que nous puissions finalement arriver à cette sortie de crise.

Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont présenté des stratégies qui feront en sorte que notre diplomatie ainsi que notre politique puissent vraiment avancer en ce qui concerne la recherche de la paix à l'Est.

Nous avons accompagné le Chef de l'Etat à recevoir le serment de deux juges qui ont été nouvellement nommés et voilà pourquoi en ce jour, il a été convoqué cette plénière pour pouvoir clôturer solennellement la session extraordinaire de février qui a été convoquée », a déclaré l'Honorable Nerfititi Ngudianza.

Signalons que les Sénateurs sont de nouveaux renvoyés en vacances parlementaires et n'attendront que le 15 mars prochain pour l'ouverture de la session ordinaire de Mars 2025.