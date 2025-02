Congo-Kinshasa: Guerre au pays - L'ECC et la CENCO reçues par Kagame hier jeudi à Kigali

La délégation de l'Eglise du Christ du Congo (ECC) et la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) a reporté le rendez-vous de Bruxelles pour se rendre à Kigali dans le cadre de sa mission dans la région africaine des Grands Lacs. Elles ont été reçues par le Chef de l'Etat rwandais, mais rien n'a encore filtré de cette rencontre contrairement à celle avec Corneille Nangaa et sa délégation. Cette rencontre de Kigali intervient après celle des dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo (AFC) avec à leur tête Corneille Nangaa.

A l'issue de ce rendez-vous, le duo ECC-CENCO s'était dit suffisamment informé et que l'AFC/M23 a quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix.

En attendant, la CENCO a eu à dévoiler, à l'issue de la rencontre avec la délégation de l'AFC/M23 sur les 3 étapes du « Pacte pour la Paix et le Bien-vivre ensemble dans les Grands Lacs. Comment faire face à cette échelle sans précédent des souffrances et des destructions qui endeuillent sans discontinuer notre pays voilà plus de trente ans déjà ?

La Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC), ont répondu qu'en vertu de leur mission prophétique et dans le souci d'apporter leur contribution citoyenne spécifique, elles comptent sur les forces vives de la nation, et dans une approche holistique de paix et d'enracinement du vouloir bien-vivre ensemble, elle propose cette initiative dite : Pacte Social pour la Paix et le Bien-Vivre Ensemble en RDC et dans les Grands Lacs ».

Ci-après, les trois phases principales de la structure opérationnelle de cette initiative.

1ère Étape : Les ateliers citoyens de la nation en commissions thématiques: une dizaine d'experts scientifiques de haute gamme par commission pour une dizaine de jours de réflexion stratégique décisive. Mission: produire les outils techniques et pratiques de la construction méthodique du Congo dans l'immédiat et dans le futur, et ce, dans tous les secteurs de la vie nationale.

Défi: mettre les intelligences congolaises les plus aguerries au service du tournant historique de la construction du nouveau paradigme existentiel national.

Ambition: réhabiliter toute la puissance de la réflexion citoyenne stratégique des fils et filles du Grand Congo, et redynamiser le pouvoir d'action de la société congolaise.

Les commissions Thématiques à titre d'illustration:

Commission : Défense et sécurité pour la paix ; Commission : Redressement accéléré de l'économie nationale et planification de l'économie transfrontalière pour le co-développement dans les Grands Lacs ; Commission : Quelle justice pour la paix ?; Commission : Infrastructures du développement national et infrastructures transfrontalières du co-développement dans les Grands Lacs ; Commission : arts et sports pour la paix ; Commission : paix par la cohésion sociale et la bonne entente intercommunautaire nationale et transfrontalière ; Commission des universitaires, chercheurs et écrivains pour les impératifs fondamentaux de la nouvelle culture républicaine.

2ème Étape : Le Forum du Consensus National, une dizaine de jours pour réaliser les compromis fondateurs du « Pacte Social pour la Paix et le Bien-Vivre Ensemble en RDC et dans les Grands Lacs ».

Les compromis fondateurs du « Pacte Social » à titre d'illustration:

1. Elaborer la « Charte Inviolable des Urgences économiques et sociales » à accomplir d'ici à l'horizon 2060, l'année du centenaire de l'indépendance nationale.

2. Présenter au peuple et à la nation le compromis politique de «gouvernance intègre et agile de la République Démocratique du Congo».

3. Élaborer le projet de « Traité du bon voisinage »

4. Mettre sur pied un «programme national d'éducation à la culture de la Paix et du Bien-vivre ensemble.»

3ème Étape : Requête introductive du Pacte pour la Paix et le Bien-Vivre Ensemble en RDC et dans les Grands Lacs auprès : De la Présidence de l'Union Africaine, de la SADC, de l'EAC et de la CIGRL ; Des Gouvernements des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ; Et du Secrétariat Général des Nations Unies.