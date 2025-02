Congo-Kinshasa: EDS RDC III 2023-24 - Le Gouvernement Suminwa doté d'une boussole pour une meilleure planification du développement !

L'Institut National de la Statistique (INS) et l'Ecole de Santé Publique de l'Université de Kinshasa ont officiellement procédé hier, jeudi 13 février 2025, à la publication du rapport final de la troisième Enquête Démographique et de Santé en RDC (EDS RDCIII). Il s'agit d'un outil stratégique destiné à renforcer le système statistique national pour contribuer à l'élaboration rigoureuse des politiques publiques qui répondent aux besoins réels de développement. La Première Ministre Judith Suminwa, le VPM au Plan et Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, le Ministre d'Etat chargé du Développement rural, Muhindo Nzangi, ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers ont pris part à la cérémonie du lancement du rapport définitif qui s'est tenue à Hilton Hôtel.

Processus complexe

La troisième Enquête Démographique et de Santé en RDC, réalisée de 2022 à 2025, est le fruit d'un travail efficace effectué par l'Institut National de la Statistique avec l'appui de l'Ecole de Santé Publique de l'Université de Kinshasa.

Le Gouvernement de la république, la Banque Mondiale, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'Agence des Nations Unies pour le Développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Fonds Mondial, ont mobilisé, dans un élan de synergie, un financement de près de 13 millions de dollars pour couvrir toutes les étapes, allant de la collecte des données, sur l'étendue du pays, jusqu'à la publication du rapport final.

Les données de l'EDS RDC III ont été collectées, notamment sur les caractéristiques des ménages et les services de bases ; la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile, la santé maternelle ; les pratiques nutritionnelles des enfants ; les dépenses de santé des ménages ; les violences basées sur le genre ; la prévention et le traitement du paludisme ; les maladies chroniques ; la prévalence de l'anémie chez les enfants de moins cinq ans ; la prévalence du diabète chez les femmes de 15 à 49 ans.

Travail de haute qualité

Dans son mot de circonstance, Elysée Chovu, Directrice Générale de l'Institut National de la Statistique (INS), s'est félicitée du succès récolté dans la présente enquête. Elle a remercié le Gouvernement, à travers le Ministère du Plan, pour son engagement en faveur de l'amélioration de la gouvernance statistique en RDC, tout en saluant l'implication appuyée des partenaires techniques et financiers dans cette démarche ambitieuse.

Elysée Chovu a expliqué, par la même occasion, devant la Première Ministre Suminwa, toute la gymnastique opérée, dans des conditions parfois difficiles, par l'INS et l'Ecole de santé publique de l'Unikin pour arriver à produire un travail précieux.

" C'est avec un réel plaisir qu'au nom de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au développement, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de l'hôtel Hilton. Cette joie se justifie par l'importance de l'évènement qui nous rassemble aujourd'hui.

Il s'agit de la cérémonie de la présentation du rapport national de la troisième enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo (RDC). La disponibilité de ce rapport est l'aboutissement d'un processus qui date d'il y a trois ans, soit depuis mars 2022 pour se terminer en janvier 2025.

L'EDS RDC a été réalisée par l'Institut National de la Statistique avec l'appui de l'Ecole de Santé publique de l'Université de Kinshasa. La mise en oeuvre technique a été confiée à une équipe de gestion mise en place par un Arrêté du Ministre du Plan et composée des experts de l'Institut National de la Statistique, de l'Ecole de la Santé publique et de l'Université de Kinshasa.

Depuis mars 2022, l'équipe de gestion a travaillé d'arrache-pied pour finaliser tous les travaux préparatoires de cette enquête, procédé au recrutement et à la formation du personnel de terrain, organisé et supervisé les opérations de collecte des données sur le terrain ainsi que les travaux d'analyse et de rédaction des chapitres du rapport...

Aujourd'hui, le défi étant relevé, le rapport national de la troisième EDS organisée en RDC est disponible. Il a fallu, pour y arriver, réunir d'importants moyens humains, matériels et financiers. En effet, 26 coordonnateurs provinciaux, 26 superviseurs de santé, 648 agents de terrain, chefs d'équipe, superviseurs, enquêteurs, enquêtrices, agents de santé, organisés en 81 équipes, ont été mobilisés pour collecter les informations auprès de 26697 ménages regroupés en 780 zones d'enquête éparpillées à travers le territoire national.

Ce personnel a été accompagné sur le terrain par 52 points focaux, directeurs provinciaux de l'INS, Chefs des divisions provinciales du Plan et médecins chefs des divisions provinciales de la Santé", a dévoilé, dans son intervention, la Directrice Générale de l'Institut National de la Statistique.

Partenariat fructueux

"Par ailleurs, près de 13 millions de dollars ont été mobilisés et mis à la disposition de l'Institut National de la Statistique pour la mise en oeuvre de cette grande et complexe enquête d'envergure nationale. Ce financement a été fourni par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, l'Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID), la Banque Mondiale, le Fonds Mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Qu'ils trouvent, tous ici, nos remerciements et sentiments de notre reconnaissance et gratitude. En ma qualité de Directrice de l'Institut National de la Statistique, je remercie plus particulièrement Son Excellence Madame la Première Ministre, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement et Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociales, qui ont cru à la nécessité de cette enquête et ont donné toutes les facilités nécessaires pour qu'elle se réalise. Nous remercions ensuite tous les partenaires techniques et financiers qui ont mis à la disposition de l'Institut National de la Statistique des moyens financiers nécessaires pour la réalisation de cette enquête...

Enfin, nous adressons nos sincères félicitations à l'équipe de gestion de l'Enquête et au personnel d'appui logistique. Leur sens de responsabilité, leur engagement et leur sérieux auront permis de cette grande enquête. Nous ne pouvons pas oublier tout le personnel de terrain, formateurs, coordonnateurs provinciaux, superviseurs de santé, enquêteurs, agents de santé ainsi que ceux qui les ont accompagnés, notamment les directeurs provinciaux de l'INS, les chefs des divisions provinciales du Plan ou de la Santé", a-t-elle complété.

Vivement la prise en compte de la Taxe statistique

Madame Elysée Chovu ne s'est pas arrêtée là. Dans son élan, elle a exprimé son engagement à continuer à militer pour la réforme du système statistique national, pilier important pour le renforcement de la gouvernance publique. Elle a, cependant, plaidé, devant la Première Ministre Suminwa, pour la prise en compte, au niveau du Gouvernement, de la taxe statistique en faveur de l'INS. Selon Elysée Chovu, cette taxe est essentielle pour consolider la mission de l'Institut National de la Statistique dans un contexte marqué par des défis multiples à relever.

"Avant de clore ce mot de bienvenue, permettez-moi de profiter de cette occasion pour faire ce plaidoyer en faveur de l'INS. En effet, Institut National de la Statistique, autorité statistique principale et coordonnateur technique des activités du système statistique national, qui élabore les programmes statistiques pluriannuels et annuels en collaboration notamment avec les autres composantes du système statistique national, dispose d'une taxe statistique qui est collectée jusqu'à ce jour.

Etonnamment, cette taxe a été désorientée de l'INS pour être repartie aux structures moins concernées qui en bénéficient et l'INS a été oublié. Cette situation d'injustice a amputé l'INS des moyens stables pour le renforcement de la capacité statistique lui permettant de réaliser la production des statistiques régulières, notamment l'indice des prix hebdomadaires, le taux de croissance, les comptes nationaux, les annuaires statistiques pour le compte du Gouvernement.

Nous sollicitons la prise en compte de l'INS dans la répartition de la taxe statistique pour le remettre dans ses droits, car il est inconcevable qu'on parle d'une taxe statistique sans que l'INS puisse en bénéficier. Il suffira à Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances de refaire par courrier une nouvelle répartition en insérant l'INS parmi les principaux bénéficiaires en vue de lui permettre de réaliser sa mission et répondre aux attentes du Gouvernement", a indiqué la Directrice Générale Elysée Chovu.

Juste après, Bernard Lututala le Coordonnateur de l'Enquête Démographique et de Santé a, lors de sa prise de parole, expliqué la portée de la mission qu'il a supervisée durant quasiment trois ans. Il a rendu hommage à un des membres de son équipe décédé en plein exercice de son travail, démontrant, tout de même, l'importance des données intégrées dans le rapport mis à la disposition du Gouvernement, mais aussi du grand public.