Congo-Kinshasa: 2ème Tripartite Technique, RDC-UE-USA - Un pas de géant pour le Corridor de Lobito !

La 2ème tripartite technique entre la République Démocratique du Congo, l'Union européenne et les Etats-Unis, s'est tenue en milieu de semaine au siège de l'UE à Kinshasa, marquant une étape décisive dans le développement du projet ambitieux du Corridor de Lobito. Cet événement a eu lieu en présence de personnalités de premier plan, dont le Vice-Premier Ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, le Ministre d'Etat aux Infrastructures, Alexis Gisaro, et le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde. Les Ambassadeurs de l'Union européenne et des Etats-Unis en RDC ont également honoré cette rencontre de leur présence.

Ce sommet a rassemblé divers représentants du secteur public et privé, ainsi que des délégués de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des Etats membres de l'Union européenne. Tous étaient réunis pour examiner les avancées et les prochaines étapes de la mise en oeuvre de la feuille de route du comité technique du projet Lobito, une initiative visant à renforcer les infrastructures de transport et à stimuler la croissance économique dans la région.

Le Corridor de Lobito est un projet stratégique d'envergure qui vise à améliorer les liaisons de transport entre la RDC, l'Angola et la Zambie, facilitant ainsi le commerce et les échanges régionaux. Ce corridor permettra non seulement de désenclaver certaines régions, mais aussi de dynamiser les économies locales et de promouvoir l'intégration régionale.

Lors de cette deuxième rencontre tripartite, les participants ont abordé les différentes phases de la mise en oeuvre du projet, en mettant l'accent sur la coopération internationale et les partenariats public-privé. Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance de ce projet pour le développement du pays.

"Le Corridor de Lobito est essentiel pour renforcer nos infrastructures de transport et stimuler notre croissance économique. La coopération avec nos partenaires internationaux est cruciale pour assurer le succès de cette initiative".

Les Ambassadeurs de l'Union européenne et des Etats-Unis ont réaffirmé leur engagement à soutenir la RDC dans ce projet. Ils ont salué les efforts déployés par le gouvernement congolais pour améliorer les infrastructures et ont promis de continuer à apporter leur aide technique et financière.

Les discussions ont également porté sur les défis à relever et les opportunités à saisir pour garantir la réussite du projet. Les représentants de la Banque européenne d'investissement ont présenté des plans de financement et des propositions pour optimiser les ressources disponibles. De leur côté, les acteurs du secteur privé ont exprimé leur volonté de participer activement à cette initiative, en investissant dans des projets d'infrastructure et en créant des emplois locaux.

Cette réunion a permis de renforcer la coopération entre les différents partenaires et de définir les prochaines étapes de la mise en oeuvre de la feuille de route. Avec le soutien des partenaires internationaux et l'engagement des acteurs locaux, le Corridor de Lobito a le potentiel de transformer les infrastructures de transport en RDC et de stimuler le développement économique régional.

Ce projet, qui incarne l'esprit de collaboration et d'innovation, promet de jouer un rôle clé dans l'avenir de la RDC et de ses voisins, en ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce, les investissements et la prospérité partagée.