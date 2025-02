Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Eunice Milay Nkounkou, une jeune femme aux airs de mannequin

A l'allure d'un mannequin, Eunice Milay Nkounkou, la vingtaine, est une entrepreneure née. Persuasive et avenante, elle sait accueillir le client quelle que soit la taille de son portefeuille. Un atout majeur qui lui a permis de constituer son carnet d'adresses. Rencontre avec une femme courageuse, pleine d'ambition, femme d'affaires impitoyable même si à première vue, elle ne le laisse pas transparaître.

Milay Nkounkou marque les esprits par sa gentillesse et son dévouement à servir les autres." Il n' y a pas de secret, simplement être à l'écoute du client et laisser ses émotions à la maison", indique-t-elle, reconnaîssant que ce n'est pas toujours facile au quotidien.

" Chaque client a son humeur, ses caprices, donc il faut savoir comment lui mettre à l'aise. En général, ce n'est pas difficile car j'aime ce que je fais, et tous les jours je donne le meilleur de moi", souligne la jeune fille, à l'affût des dernières tendances à la mode.

" Je gère une grande boutique où nous vendons vêtements, cosmétiques et accessoires; ce qui fait que je suis branchée sur tout ce qui touche à la mode", explique-t-elle, heureuse d'avoir participé à la dernière ventre privée qu'a réalisée TSF Fashion Store, boutique de mode qu'elle gère en l'absence de sa patronneThecla Fanelle Tsonga, à cheval entre le Congo et la France.

Dotée d'une forte personnalité et d'un caractère bien trempé, l'indépendance financière n'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Très jeune, elle s'exerce au commerce au côté de sa mère. D'ailleurs, celle-ci affirme qu'Eunice a une âme d'entrepreneure. "C'est une fille qui touche à tout et cela depuis sa tendre enfance", révèle Pascaline Nkounkou, sa mère.

Un don hérité donc de sa mère car déjà au primaire, Eunice vendait un peu de tout, des friandises aux produits alimentaires. C'est au lycée qu'elle prend réellement conscience de son talent et commence à se détacher du commerce familial pour se lancer en solo. " Entreprendre n'est pas une activité facile, cela nécessite à la fois opiniâtreté, dévouement et altruisme. Le plus dur dans ce travail est le recouvrement, vu que certains clients tiennent difficilement leurs promesses et cela me décourageait », se rappelle-t-elle.

Une fois son baccalauréat dans la poche, Eunice Milay Nkounkou met un moment ses activités en berne. "Quand j'arrive à la Faculté de droit, j'avais du mal à concilier les cours et le commerce. J'ai donc favorisé les cours, mais comme j'étais habituée à avoir mes propres finances, je me gênais de demander l'argent de transport ou des fascicules aux parents," indique-t-elle. En deuxième année, elle prend la difficile décision de mettre entre parenthèses ses études et d'entrer les arcanes de l'entrepreneuriat.

Curieuse et vive d'esprit, elle aime le changement et se remet constamment en question pour ne pas tomber dans la monotonie. Entre vendeuse dans les shops de téléphonie mobile, une formation rapide en logistique, hôtesse d'accueil, la jeune fille ne se sent pas épanouie malgré son salaire régulier. Après moult réflexions, elle démissionne et s'essaye à son propre compte. Mais très vite, elle déchante car rattrapée par la réalité. Elle se rend à l'évidence qu'elle n'est pas encore prête à faire une carrière en solo, et se met à la recherche d'un emploi.

Dans ses investigations, elle tombe sur la boutique TSF Fashion Store et fait la rencontre de sa patronne. " Tout de suite le courant passe, c'est en fait une grande soeur et une petite qui se retrouvent et bientôt débute une belle aventure", avoue cette femme de poigne qui déploie désormais ses ailes dans cette nouvelle saison de sa vie avec la complicité de sa patronne.

" On m'a toujours dit que travailler avec les femmes n'était pas facile, mais ce ne sont que des préjugés. Ensemble les femmes peuvent bâtir, il faut simplement mettre nos égos de côté et ne pas toujours être en concurrence, mais plutôt se compléter", noter-t-elle. Fille au grand coeur, Milay Nkounkou n'hésite pas à apporter de l'aide à sa famille quand cela est nécessaire. "Mon père est désormais à la retraite et ma mère est une commerçante. Quoi de plus normal que de faire les courses quand je peux! " avance-t-elle.

A l'aube de ses 26 ans, Milay Nkounkou se sent plus sereine d'affronter le monde. Son rêve est d'acquérir sa propre entreprise. On lui alors souhaite bon vent!