Congo-Brazzaville: Léonce Houngbadji - « La Semaine l'Afrique des solutions est une grande ambition pour l'Afrique »

Directeur de publication du média « Notre voix à Paris », Léonce Hounbadji est le promoteur de la Semaine de l'Afrique des solutions, premier grand événement mondial consacré aux solutions innovantes africaines. L'événement met en lumière une diversité d'acteurs qui pensent et agissent pour améliorer les vies et économies africaines. Dans le cadre de la 3è édition de ce rendez-vous, Léonce Houngbadji revient sur le sens fondé de cet événement.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Vous êtes l'initiateur de la Semaine l'Afrique des solutions (SAS). Comment est née l'idée ?

Léonce Houngbadji (L.H.) : La SAS est conçue, organisée et gérée par Notre Voix (www.notrevoix.info). Basée à Paris, en France, c'est une organisation à but non lucratif, non-partisane, apolitique et non confessionnelle. Déclarée auprès de la préfecture de police de Paris, elle révèle, valorise et amplifie les initiatives innovantes porteuses d'espoirs et de solutions concrètes, qui permettent d'envisager des pistes d'amélioration du quotidien et d'être des modèles pour un demain meilleur.

S'inscrivant dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions, et dans une dimension d'intérêt général, elle diffuse des solutions permettant de mieux réinventer demain et des connaissances à impact positif. La SAS met en lumière une diversité d'acteurs de solutions qui pensent et agissent pour améliorer nos vies, nos économies, notre santé et notre environnement.

L.D.B.C. : De façon plus détaillée, quels en sont les objectifs spécifiques ?

L.H.: De façon détaillée, il s'agit d'identifier les solutions innovantes et initiatives constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains et mondiaux et créer des contenus, des programmes et des événements pour les valoriser et les amplifier.

L.D.B.C. : La troisième édition se tiendra sur le thème "S'unir pour bâtir l'Afrique des solutions". Comment la SAS peut-elle rassembler les Africains pour édifier l'Afrique des solutions ?

L.H.: L'Afrique est un réservoir extraordinaire d'initiatives, de projets, de créativité et d'innovations. L'une de nos missions est de fédérer tous les acteurs de solutions, d'espoirs et du changement. Dans les actes, concrètement, et dans le cadre de la SAS, il s'agit de motiver, d'impliquer, de rassembler, d'unir, de renforcer l'engagement et de valoriser les femmes et les hommes qui développent des solutions innovantes ou mettent en oeuvre des initiatives constructives avec des résultats concrets et avérés. La vision étant claire et partagée, en deux éditions, nous avons réussi à créer un environnement de travail où la confiance, la solidarité et l'entraide sont valorisées. J

e suis convaincu que c'est ensemble, dans l'unité, la cohésion, la fraternité, la solidarité et l'humilité, que nous allons mettre à l'honneur les innovations et engagements qui accélèrent son développement. C'est ensemble, main dans la main et dans la confiance, que nous allons changer les narratifs négatifs sur l'Afrique et valoriser les hommes et les femmes qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.

L.D.B.C. : Chaque édition de la SAS a un programme bien défini. Quelles sont les activités inscrites au programme cette année ?

L.H. : La troisième édition, celle de cette année, s'organisera du 24 au 25 octobre 2025 à la mairie du 16e arrondissement de Paris, dans un format dynamique, inspirant, constructif et participatif. Elle mettra en vedette des speakers notables, des solutionneurs inspirants; des produits, services et solutions technologiques ; des médias et journalistes; des élus, décideurs, chercheurs, universitaires, scientifiques, auteurs, investisseurs, entrepreneurs... C'est un événement international unique à ne pas manquer !