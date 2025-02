Congo-Brazzaville: Musique - Dalie Dandala en résidence artistique au Canada

La Congolaise Dalie Dadanla fait partie des cinq artistes sélectionnées dans le cadre de la troisième édition du programme de leadership féminin organisé par le Festival afropolitain nomade qui se tiendra le 16 février, au Canada.

Dénommé "Immersion", le programme de leadership féminin mettra en exergue des artistes telles que Dalie Dandala du Congo, Lerie Sankola de côte d'Ivoire, Louise Abomba du Cameroun, Laura Niquay et Natacha Kanapé Fontaine du Canada. Ce programme sera un moment de symbiose entre les artistes de différents horizons. La résidence artistique à laquelle elles sont soumises est une plateforme d'échanges culturels et artistiques mettant en avant la musique et les arts vivants comme moyen d'expression pour la valorisation des femmes.

Ces jeunes artistes auront, par ailleurs, l'occasion de se connecter avec d'autres praticiens artistiques pour partager des idées, des expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie culturelle. Le programme transcende donc les frontières culturelles, géographiques, sociales et historiques, contribuant ainsi aux carrières des jeunes artistes féminins.

Par ce programme passionnant, les organisateurs veulent poursuivre leurs objectifs afin de favoriser le rapprochement interculturel entre les artistes du Nord et du Sud, en faisant le tour des grandes capitales africaines, européennes et américaines.

Depuis les deux précédentes éditions, plusieurs artistes issus de la diversité y ont pris part et en sont sortis grands et fortement transformés dans leur manière de s'impliquer socialement. L'initiative crée des passerelles entre l'implication citoyenne des jeunes artistes issus du Canada et leurs homologues africains qui affrontent des enjeux avec une créativité sans pareil.

La formation abordera de manière générale les aspects socio-culturels, pratiques et consommations culturelles, dynamiques économiques du secteur, enjeux de la création et diffusion. Par ailleurs, elle privilégiera une pédagogie interactive centrée sur les besoins des participants et le développement de leurs problématiques professionnelles.

Les activités leur permettront d'acquérir des connaissances, des compétences, de prendre de la hauteur sur les enjeux professionnels, l'innovation, la créativité. Aussi, ils auront droit aux exposés sur les notions fondamentales liées à chaque module, aux panels de discussion avec des acteurs sur les nouvelles perspectives et approches professionnelles.

Dalie Dandala, de son identité réelle Dandala Pembe Staelle, est artiste chanteuse, auteure-compositrice, percussionniste et comédienne congolaise. Elle a pris goût du chant à l'âge de 10 ans dans la chorale de l'Eglise évangélique du Congo où elle fera aussi ses premiers pas dans le récital. Plus tard, elle intègre la chorale de l'église William Branham et s'initie aux percussions et danses folkloriques.

Formée par la compagnie Musée aux percussions et à la danse, la jeune artiste a perfectionné son style au fil des expériences et des prestations, tant en solo qu'en accompagnant des artistes musiciens tels que Zao, Oupta, Fanie. A travers sa musique, elle défend les droits des personnes vulnérables et aussi des femmes pour lesquelles elle se dresse comme le porte-voix.