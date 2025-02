Cote d'Ivoire: Guinness World Records - Mylène Françoise Amon entre dans l'histoire

L'artiste ivoirienne Mylène Françoise a réalisé 130 portraits en 120 heures, dans le cadre de sa tentative d'inscription dans le livre mondial des Guinness World Records, du 5 au 10 février dernier, au stade de la BAE en Côte d'Ivoire, dépassant le record précédent de 100 portraits en Papy-art.

A travers son projet intitulé « La Côte d'Ivoire en portrait », Mylène Françoise Amon, âgée de 32 ans, voulait au départ réaliser un record Guinness de 150 portraits en illusion d'optique sur papier. Ce défi artistique a mis en lumière des figures emblématiques de la Côte d'Ivoire, allant des autorités politiques en passant par des artistes et personnalités culturelles.

Pendant cinq jours, elle a été soutenue par une forte mobilisation artistique et populaire qui lui a permis de maintenir le cap tout au long de l'aventure couplée d'efforts intenses. Toutefois, des conditions météo difficiles ont entravé son rythme, figeant son avancement dans le temps imparti. Grâce à une prolongation accordée, elle a pu poursuivre son défi avec détermination pour atteindre son but.

Ses débuts dans l'art

Après avoir obtenu son Brevet de technicien supérieur en gestion commerciale, Mylène Françoise Amon s'oriente vers des activités liées à l'art et à la créativité. Autodidacte, elle explore divers métiers artistiques, notamment celui de maquilleuse esthétique et cinématographique, de créatrice de mode spécialisée dans la confection de tenues tradi-modernes, ainsi que de décoratrice et portraitiste. Dans sa quête de valorisation de l'esthétique et de l'innovation, elle crée le concept Usine florale.

En novembre 2020, elle décide d'explorer une nouvelle forme d'expression artistique dénommée le Paper Art. N'ayant aucune formation en arts plastiques, elle se forme en autodidacte à l'aide des recherches sur internet et de tutoriels vidéo.

En janvier 2021, elle crée ses premières oeuvres et diversifie ses réalisations en proposant des objets originaux. Elle se fait remarquer pour ses portraits en papier de figures emblématiques telles qu' Émerse Faé, Marie Paule Adjé, et Maureen Ayité. Par son style distinctif et son approche innovante de l'utilisation du papier comme médium artistique, Mylène Amon devient la pionnière incontournable du Paper Art en Côte d'Ivoire.

Notons que les oeuvres de Mylène Françoise Amon ne se limitent pas à un simple record. Parmi les visages immortalisés, on retrouve les cinq présidents que la Côte d'Ivoire a connus. Mais au-delà de la symbolique, il y a une cause : la vente aux enchères des portraits réalisés qui servira à financer des soins pour des enfants atteints de cancer.