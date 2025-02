Sénégal: Serigne Saliou Dia, selectionneur des U-20 - « Représenter dignement le Sénégal »

Représenter dignement le Sénégal. C'est l'ambition que s'est fixée Serigne Saliou Dia, sélectionneur l'équipe nationale U-20 qui a connu ses adversaires pour la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire, lors du tirage au sort effectue hier, jeudi 13 février 2025.

Quel commentaire faites-vous du tirage de la CAN- 20 où le Sénégal partage la poule C avec la Zambie, le Kenya et du Sierra Leone ?

Serigne Saliou Dia : L'attente a été longue, chaque équipe, a sa spécificité dans sa manière de jouer. Donc, c'est bien d'être fixé par rapport au tirage. Maintenant, il n'y pas de poule facile, on ne peut plus se permettre de dire qu'on va gagner une équipe avant de l'avoir joué. Tous les pays travaillent, grâce aussi au soutien de la FIFA qui les aide beau- coup à parfaire leur niveau. Par conséquent, se permettre de minimiser une équipe, c'est se tromper lourdement. Nous avons déjà rencontré le Sierra Leone, lors de finale de l'UFOA.

La Zambie, nous avait battu l'année dernière chez les U-17.

C'est une équipe qu'on connaît très bien. En revanche, le Kenya reste une inconnue pour nous. Toutefois, c'est un pays qui investit beaucoup dans le football avec de grande qualité. Donc, il va falloir qu'on soit très prêts c'est ce qui va nous permettre d'y aller avec nos arguments et nos forces. Maintenant, il va falloir mettre en place déjà présent une équipe en place si on sait qu'on a perdu plus de 75% de notre effectif.

Heureusement que le championnat se déroule, sans oublier l'innovation de la Ligue Professionnelle avec ce tournoi des U-20 qui sera un levier pour nous. Il va falloir aussi faire une très bonne préparation. C'est ce qui fait souvent la différence dans ce genre de compétition, c'est-à-dire trouver des matchs amicaux qui ont le profil des équipes qu'on va rencontrer. Nous devons avoir beaucoup d'humilité, que nous acceptons de travailler.

Aucun match n'est gagné d'avance, tout se gagne sur le terrain. Donc, si on a tout ce qu'il faut comme préparation, je pense qu'on peut aller défendre nos chances à Can.

Comment comptez-vous vous préparer ?

Normalement, on va commencer la préparation cette semaine. On doit faire une présélection car on a perdu les 3/4 de l'équipe. Heureusement, on a commencé le travail depuis très longtemps. Là, on va former des groupes de 25 et de là, on saura ceux qui pourront répondre par rapport à notre projet. Un entraîneur met en place une équipe par rapport à sa conception du jeu. Alors, on va mettre en situation ces joueurs, les confronter pour faire des choix en plus de ceux qui étaient déjà là. Il y a aussi des expatriés qui veulent intégrer l'équipe. On donnera la chance à tout le monde pour après mettre en place une équipe qui va représenter dignement le Sénégal.