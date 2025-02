La Direction générale des élections (DGE) a fait face à la presse, pour informer sur la révision ordinaire des listes électorales pour l'année 2025. Une occasion pour son directeur général d'inviter les citoyens sénégalais à s'inscrire ou de mettre à jour leurs informations électorales. Il s'agit d'un enjeu démocratique majeur, selon Birame Sène.

À l'en croire, l'inscription sur les listes électorales est un droit fondamental et une obligation citoyenne. Il a rappelé que la révision ordinaire est une procédure annuelle, encadrée par l'article L37 du Code électoral et qu'elle se déroule cette année du 1er février au 31 juillet 2025. «?L'Administration est tenue par la loi de mener cette révision et nous devons nous assurer que chaque Sénégalais en âge de voter puisse exercer son droit?», a-t-il précisé.

Avant de souligner l'écart entre la population sénégalaise, estimée à 18 millions d'habitants, et le nombre d'électeurs inscrits, qui avoisine les sept millions. "Environ trois millions de détenteurs de carte biométrique CEDEAO ne figurent pas encore sur les listes électorales", a expliqué le magistrat, qui a insisté sur la nécessité d'une campagne de sensibilisation accrue.

Un processus encadré et accessible

Par ailleurs, le DG de la DGE est revenu largement sur le fonctionnement des commissions administratives chargées de l'enregistrement des électeurs, réparties sur tout le territoire et supervisées par la Commission électorale nationale autonome (CENA). «?Chaque commune dispose au moins d'une commission et nous avons actuellement 568 commissions opérationnelles, avec une extension possible à 600 pour répondre aux besoins?», a-t-il expliqué.

Avant de préciser : "Les citoyens souhaitant s'inscrire ou modifier leur adresse électorale doivent se présenter avec leur carte biométrique CEDEAO originale. Pour un changement de résidence, un certificat de résidence ou une facture récente est exigé."

Enfin, le M. Sène a lancé un appel aux citoyens : «?Nous invitons tous les Sénégalais à ne pas attendre le dernier moment pour s'inscrire. Il est essentiel d'anticiper afin de garantir une participation massive aux futurs scrutins.?» Il a également sollicité l'implication des médias et de la société civile dans la diffusion de ces informations.