Ethiopie: Les Nations unies et le pays cherchent à renforcer leur coopération dans tous les domaines

Addis Ababa — Le président éthiopien Taye Atske Sewlassie s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations unies António Guterres et a souligné la nécessité d'accélérer la coopération dans tous les domaines entre les deux parties.

Au cours de la discussion, le président Taye a informé le chef de l'ONU des efforts déployés par l'Éthiopie pour parvenir à une paix durable par le biais d'un dialogue national à l'échelle du pays et des activités de développement du pays dans divers domaines.

Le président a également expliqué que l'Éthiopie travaillait dur pour assurer la stabilité, le développement et l'intégration de la région. Pour sa part, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a reconnu le rôle actuel de l'Éthiopie dans l'instauration d'une paix durable dans la région et au-delà. Il a en outre réaffirmé l'engagement des Nations unies à collaborer avec l'Éthiopie afin de relever les défis nationaux et régionaux.

Les Nations Unies sont restées déterminées à renforcer le soutien nécessaire à l'Éthiopie et à coopérer avec le pays dans tous les aspects au niveau international, a déclaré M. Guterres à l'ENA. "Il existe une excellente coopération entre l'Éthiopie et les Nations Unies. ... et lors de ma discussion avec le Président, nous avons examiné tous les aspects de la coopération.

En particulier, nous avons discuté des questions liées au développement et notre soutien ferme continuera à atteindre plus de progrès en Éthiopie", a-t-il affirmé. En outre, le secrétaire général Guterres a reconnu l'engagement de l'Éthiopie à résoudre ses problèmes internes par des approches pacifiques et par le dialogue.

Il a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le cadre du processus de dialogue national, en particulier.

L'Éthiopie s'efforce de concrétiser le dialogue national historique, qui constitue une occasion cruciale de façonner le destin de la nation, l'objectif principal étant de créer un consensus national sur des questions cruciales.

Le pays a créé une Commission du dialogue national en 2021 dans le but de favoriser le consensus national, de renforcer la cohésion nationale et de restaurer les valeurs sociales par le biais d'un dialogue inclusif.

Il s'agit également de poser des fondations sociales et politiques solides sur la base desquelles les problèmes actuels du pays seront résolus de manière durable et assureront une paix durable.