Ile Maurice: Musée de la photo Zimaz - Eclosia dans l'oeil de l'histoire

Un double 'Z' qui claque. Zimaz, c'est un futur musée de la photographie. Son nom a justement été choisi parce que, «Zimaz, ce n'est pas que positif», explique Géraldine Darpoux, responsable du pôle Entrepreneuriat culturel d'Eclosia. «Personne ne veut être 'enn zimaz' ? Pourquoi ? Cela questionne notre rapport complexe à l'image.»

Effervescence au bâtiment Dias Pier au Caudan Waterfront, l'adresse de Zimaz. L'ouverture est programmée pour fin 2025. Plus qu'un musée, ce sera un lieu de vie, avec un café, un centre de documentation, une salle de visionnage, une boutique de souvenirs.

Plusieurs raisons ont motivé le groupe Eclosia à lancer Zimaz, qui est à la fois un musée et une entreprise à but non lucratif. Géraldine Darpoux explique que Maurice «est l'un des premiers pays au monde où l'on a pratiqué la photographie». Pour la référence historique, Louis Daguerre invente le daguerréotype en France en 1839. Deux ans plus tard, il ouvre une boutique à Paris où il vend les premiers appareils photos. Parmi les clients, figure un Mauricien qui ramène un appareil dans l'île. «Pourtant, c'est un patrimoine qui n'est pas valorisé alors qu'il raconte l'île Maurice du 19e siècle à nos jours.»

Daguerreo types en phase minutieuse d'archivage

Ensuite, Eclosia soutient des entrepreneurs, notamment à travers l'angel fund. On se souvient de la série de déboires du musée de la photographie fondé et géré par les Bréville. De l'entretien des locaux, rue du Vieux Conseil - appartenant à la municipalité de Port-Louis - qui laissait à désirer. «La famille avait surtout à coeur la préservation de la collection de Tristan Bréville. Être sûre qu'elle passerait à la postérité.»

Les recherches de sources et de datation des photos sont assurées par Maya de Salle, Cultural manager chez Eclosia. L'objectif est de devenir un «centre de référence de l'audiovisuel et de la photographie». Il y aura également des actions pour soutenir la création et contribuer à la professionnalisation du secteur, affirme la cheffe de projet.

Budget: Zimaz, un investissement de Rs 45 millions

Le budget du musée Zimaz est de Rs 45 millions, indique Géraldine Darpoux. Avec un financement de 100 000 euros (environ Rs 4,8 millions) de l'ambassade de France et Rs 40 millions d'investissements privés. «Aux côtés d'Eclosia, il y a le groupe Constance et d'autres groupes privés mauriciens.»

La collection Bréville: Environ 50 000 items desquels le musée puise les photos anciennes

La collection Bréville c'est, «environ 50 000 items dont des photos, négatifs, appareils photos». L'accord signé avec la famille Bréville en septembre 2024 porte sur «l'usu-fruit de la collection. Eclosia ne reprend pas le musée de la photo créé par Tristan Bréville. Nous avons les droits d'utilisation de la collection pour créer un nouveau musée totalement indépendant». La collection Bréville est la «collection fondatrice» de Zimaz.