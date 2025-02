Afrique de l'Ouest: Bourse - Hausse de 50,028 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale de la BRVM en fin de semaine

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 14 février 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière globale a enregistré une hausse de 50,028 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 21 133,869 milliards FCFA la veille à 21 183,897 milliards FCFA ce vendredi 14 février 2025. Cette hausse est le fait principalement du marché des actions qui a connu une augmentation de 50,316 milliards FCFA avec une réalisation de 10 651,615 milliards FCFA contre 10 601,299 milliards FCFA le jeudi 13 février 2025. Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations connait une baisse de 288 millions avec un niveau de 10 532,282 milliards FCFA contre 10 532,570 milliards FCFA la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 761,231 millions FCFA contre 664,359 millions FCFA le jeudi 13 février 2025.

Les indices sont de nouveau en vert. La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM Prestige avec 1,74%à 120,13 points contre 118,07 points la veille. Quant à l'indice BRVM composite, il a gagné 0,47%) à 283,99 points contre 282,65 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une progression de 0,43% à 143,01 points contre 142,40 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 7,27% à 2 360 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 2 705 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,70% à 6 930 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 1050 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,74% à 21 995 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 2 200 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 7 200 FCFA) CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 560 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 750 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 1,09% à 1 360 FCFA).