Congo-Kinshasa: Est de la RDC - La fermeture des banques à Goma fait craindre un manque de liquidités

Dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants et les opérateurs économiques de la ville de Goma s'inquiètent du manque de liquidités sur le marché. Depuis l'arrivée du groupe armée M23, soutenus par le Rwanda, dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, les banques et coopérative sont fermées. Une situation qui complique les opérations monétaires pour les quelque deux millions d'habitants de Goma.

Dans le centre-ville, les activités ont repris. Mais difficilement. Et pour cause : toutes les banques sont fermées. Seules quelques opérations de retrait sont possibles. En résultat, les liquidités circulent moins, ce qui inquiète les commerçants.

« Pour le moment, il y a une difficulté d'argent, déplore un revendeur de crédit téléphonique. Nous sommes en train de terminer toute la journée, sans toutefois voir le dépôt. Les banques sont fermées, nous demandons aux autorités compétentes de nous aider à ouvrir les banques. »

Cette habitante de Goma témoigne également de ses difficultés. « Nous ne trouvons pas de cash. Et ceux qui en ont le revendent avec 10 % de plus-value. Je n'ai pas les moyens ! Nous souffrons beaucoup et le travail ne marche pas. Il faut que les autorités ramènent la paix et rouvrent les banques, pour que nous ayons de l'argent. »

L'association des cambistes du Nord-Kivu alerte sur le risque d'une crise de liquidités.

Mercredi 12 février, le gouverneur du Nord-Kivu nommé par le M23-Alliance fleuve Congo a échangé avec les responsables des institutions bancaires à Goma. Leur objectif est de rouvrir les banques dans un délai bref, et dans de bonnes conditions de sécurité.