ADDIS-ABEBA — Les participants aux travaux du 34e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) qui s'est tenu, vendredi au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba (Ethiopie), ont salué les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au service de l'Afrique.

Le président de la République a présidé, vendredi à Addis-Abeba, les travaux du Sommet, en sa qualité de président du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du MAEP.

Dans une allocution prononcée devant l'assistance, le président sortant de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a salué le président de la République pour ses efforts au service du continent et le rôle de l'Algérie dans ce sens, rappelant qu'elle compte parmi les quatre pays fondateurs du MEAP.

M. Faki s'est félicité également des résultats positifs réalisés par le mécanisme continental, citant les défis et menaces auxquels ce dernier sera confronté si certains pays persistent à ne pas appliquer ses recommandations.

Il a appelé dans ce cadre, les pays membres de l'UA à adhérer au MAEP, notant qu'il regroupe actuellement 44 Etats en attendant l'adhésion d'autres "dans le but de consacrer l'inclusion et le développement durable".

De son côté, la directrice générale du MAEP, Marie-Antoinette Rose Quatre a adressé ses remerciements au président de la République pour ses efforts pour la promotion de l'Afrique, se félicitant du travail accompli par les Etats africains réunis aux travaux du Sommet.

En dépit des pressions et défis auxquels le mécanisme fait face, ce dernier a réussi à réaliser des résultats positifs tangibles, a-t-elle fait savoir, avant d'ajouter "nous avons réussi aujourd'hui à tenir un Sommet en présentiel après 5 ans et avec nous, un rapport continental pour l'année 2025, outre l'élaboration du plan stratégique du mécanisme, conforme à l'agenda 2063 de l'UA".

Elle a souligné, en outre, que la gouvernance électronique a un impact significatif sur le développement du continent, se disant convaincue que grâce à l'appui qui lui est apporté, le MAEP "est un bon mécanisme de développement et de croissance au niveau du continent africain".

L'intervenante a également mis en avant la nécessité de recourir à la bonne gouvernance pour le règlement pacifique des conflits en Afrique, dans le cadre de la transparence et du respect de la suprématie de la loi, ajoutant "nous devons être leader en matière de bonne gouvernance car cette décennie doit être celle de la bonne gouvernance et non pas seulement une occasion de dialogue".

De son côté, la présidente du Panel d'éminentes personnalités du MAEP, Mme Inonge Lewanika-Mbikusita a estimé que la gouvernance constitue le fondement solide pour réparer les préjudices subis par les Africains, en dépit des défis multiformes auxquels ils sont confrontés en Afrique, notamment les infrastructures sous-développées, la lenteur des services publics, outre le changement climatique et la crise sanitaire, autant de facteurs de pression qui pèsent sur le continent.

Mme. Lewanika a appelé les participants à se féliciter des réalisations accomplies par le Panel, ajoutant : "Nous assistons à un renforcement de la démocratie, des économies et de l'innovation sociale. J'exhorte donc tout un chacun à renouveler notre engagement collectif pour construire des institutions qui répondent aux défis actuels."

Elle a également appelé les dirigeants africains, les décideurs et les responsables politiques du continent à réaffirmer leur engagement à oeuvrer pour un avenir où la gouvernance sera une réalité en Afrique, et à travailler par le biais de l'Union africaine pour façonner l'avenir du continent, "sur la base de l'unité, de la dignité et du progrès".

Le président de la République avait annoncé, dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux du sommet, que l'Algérie avait décidé d'apporter une contribution volontaire d'un million de dollars pour soutenir le Mécanisme africain.

Des responsables africains saluent la contribution volontaire de l'Algérie

En marge de leur participation aux travaux du Sommet, des responsables africains ont salué la contribution volontaire apportée par l'Algérie au Mécanisme, remerciant le président de la République pour les efforts qu'il déploie en faveur du continent.

La ministre éthiopienne de la planification et du développement et coordonatrice du mécanisme africain, Fitsum Assefa, a salué la contribution volontaire de l'Algérie, considérant qu'elle renforcera l'action du mécanisme et du Secrétariat général.

"C'est une contribution importante de l'Algérie. Nous sommes reconnaissants en tant que représentants de l'Ethiopie et du mécanisme africain. J'encourage les autres pays à suivre l'exemple de l'Algérie pour apporter leur contribution", a-t-elle soutenu.

De son côté, le président du Forum national du MAEP du Mozambique, Lorenzo Astegiano, a affirmé que l'Algérie est l'un des principaux pays contribuant au programme du MAEP".

M. Astegiano a estimé que le Sommet d'aujourd'hui "est un moment très important pour réfléchir à l'avenir de notre continent, discuter de la corruption et de la gestion des ressources naturelles. La rencontre s'est très bien déroulée et a été très constructive."

Pour sa part, le vice-président du bureau du Panel des personnalités africaines éminentes, Ali Al-Hafny, a salué le rôle l'Algérie en Afrique, ajoutant : "La contribution de l'Algérie est importante car nous avons besoin des moyens qui nous permettent d'évaluer les pays et de nous assurer que le mécanisme peut faire son travail comme il se doit."

Le président de la République avait annoncé, ce matin, au siège de l'UA à Addis-Abeba, que l'Algérie avait décidé d'apporter une contribution volontaire d'un million de dollars pour soutenir le MAEP.