Afrique de l'Est: Quelque six milliards de dollars sont nécessaires pour faire face à la crise humanitaire au Soudan - Secrétaire général de l'ONU

Addis Ababa — Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé que six milliards de dollars étaient nécessaires pour répondre à la crise humanitaire au Soudan.

Il a fait cette annonce lors de la Conférence humanitaire de haut niveau pour le peuple soudanais qui s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

Cette conférence, organisée conjointement par l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Union africaine et l'IGAD, visait à mobiliser le soutien régional et mondial pour faire face à la crise humanitaire catastrophique du Soudan et à lancer un appel fort et unifié en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire pendant le mois de Ramadan.

Des responsables de haut niveau, dont le premier ministre Abiy Ahmed, le président William Ruto, le secrétaire général des Nations unies António Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, le ministre d'État aux affaires étrangères des Émirats arabes unis Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, le secrétaire exécutif de l'IGAD Workneh Gebeyehu, ainsi que d'autres représentants d'organisations internationales ont participé à la conférence.

Lors de son allocution, le Secrétaire général Guterres a noté que la crise humanitaire au Soudan s'aggrave.

C'est pourquoi les Nations Unies, en collaboration avec leurs partenaires, lanceront la semaine prochaine le Plan de réponse aux besoins humanitaires au Soudan 2025 et le Plan de réponse aux réfugiés au Soudan 2025.

Ces plans visent à fournir une assistance humanitaire et un soutien aux Soudanais, qu'ils vivent au Soudan ou qu'ils aient fui vers les pays voisins, a-t-il ajouté.

M. Guterres a indiqué que ces plans nécessitaient 6 milliards de dollars pour venir en aide à près de 21 millions de personnes à l'intérieur du Soudan et jusqu'à 5 millions de réfugiés dans les pays voisins.

Parlant des défis de l'accès humanitaire, en particulier dans les zones où les combats sont les plus intenses, il a exhorté à la protection des civils, y compris les travailleurs humanitaires, et a souligné la nécessité d'un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave à toutes les zones où les besoins se font sentir.

L'accès humanitaire reste un défi fondamental, en particulier dans les zones où les combats sont les plus intenses. Les civils, y compris les travailleurs humanitaires, doivent être protégés et un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave doit être facilité dans toutes les zones où les besoins se font sentir", a souligné le secrétaire général.

Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu'une solution durable à la crise politique au Soudan ne pouvait être trouvée que par le biais d'un dialogue inclusif.

L'Union africaine a travaillé dur pour trouver une solution africaine à ce conflit. Il y a quelques jours, le groupe d'experts de l'UA sur le Soudan a réuni certaines parties prenantes soudanaises pour poursuivre les discussions avec les parties prenantes soudanaises. Le comité présidentiel ad hoc sur le Soudan, dirigé par l'Ouganda, a également été créé par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour engager les belligérants dans cette guerre.

Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a déclaré que la réponse à la crise humanitaire au Soudan avait été inadéquate.

Il a souligné la nécessité d'une réponse soutenue et coordonnée, compte tenu de l'ampleur de la crise.

"La générosité de la communauté internationale est importante mais insuffisante et les Soudanais continuent de souffrir. L'ampleur de cette crise exige de plus en plus d'efforts. Il est impératif que nous ne nous contentions pas d'honorer nos engagements existants, mais que nous mobilisions également des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins croissants de nos frères et soeurs au Soudan."