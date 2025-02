Soudan: L'Éthiopie est solidaire du peuple soudanais en cette période difficile - Le Premier ministre Abiy

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie était solidaire du peuple soudanais en ces temps difficiles.

Le Premier ministre a fait cette remarque lors d'une conférence humanitaire de haut niveau pour le peuple soudanais, qui s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

Cette conférence, organisée conjointement par l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Union africaine et l'IGAD, visait à mobiliser le soutien régional et mondial pour faire face à la crise humanitaire catastrophique du Soudan et à lancer un appel fort et unifié en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire pendant le mois de Ramadan.

Des responsables de haut niveau, dont le premier ministre Abiy Ahmed, le président William Ruto, le secrétaire général des Nations unies António Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, le ministre d'État aux affaires étrangères des Émirats arabes unis Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, le secrétaire exécutif de l'IGAD Workneh Gebeyehu, ainsi que d'autres représentants d'organisations internationales ont participé à la conférence.

À cette occasion, le premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie et le Soudan sont profondément interdépendants, liés par des générations de luttes, d'aspirations et de liens culturels communs.

Le premier ministre Abiy a également noté qu'au cours des six dernières années, l'Éthiopie a activement soutenu la paix et la souveraineté du Soudan et a contribué à ses efforts économiques en lui fournissant de l'électricité par le biais d'une ligne de transmission dédiée.

Il a exhorté les donateurs, les organisations internationales et le secteur privé à accroître leurs contributions et à aider à combler le grave déficit de ressources auquel sont confrontés les acteurs humanitaires.

"Malgré nos propres défis, nous croyons fermement qu'un voisin dans le besoin est un voisin en effet. C'est pourquoi l'Éthiopie apporte une modeste contribution de 15 millions d'USD en solidarité avec le peuple soudanais", a déclaré le Premier ministre Abiy.

À l'approche du mois sacré du Ramadan, il est urgent d'agir, a souligné M. Abiy.

Il a en outre réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à soutenir le Soudan en ces temps difficiles, en partageant ses ressources limitées et en maintenant une politique de porte ouverte pour les Soudanais en quête de refuge.