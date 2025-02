Afrique de l'Est: Les Émirats arabes unis annoncent une aide humanitaire de 200 millions de dollars pour le Soudan

<strong>Addis Ababa — Les Émirats arabes unis (EAU) ont promis 200 millions de dollars d'aide humanitaire au Soudan, ce qui porte leur contribution totale à 600 millions de dollars depuis avril 2023.

L'annonce a été faite lors d'une conférence humanitaire de haut niveau organisée conjointement par l'Éthiopie et les Émirats arabes unis à Addis-Abeba pour le peuple soudanais aujourd'hui.

Le ministre d'État au ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis, Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan, a déclaré que la conférence visait à mobiliser le soutien régional et mondial pour faire face à la crise humanitaire catastrophique du Soudan et à lancer un appel fort et unifié en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire pendant le mois de Ramadan.

"Depuis près de deux ans, nous assistons à l'une des plus graves catastrophes humanitaires au monde au Soudan", a déclaré le cheikh Shakhboot, soulignant le besoin urgent d'une action collective.

Il a souligné l'imminence du mois sacré du Ramadan et a exhorté toutes les parties à respecter son caractère sacré en acceptant une pause humanitaire.

"Cela refléterait non seulement l'esprit de miséricorde et de compassion qu'incarne le Ramadan, mais offrirait également une occasion cruciale de soulager les immenses souffrances du peuple soudanais, dont la plupart sont des femmes et des enfants", a déclaré le ministre d'État.

Il a noté que la conférence vise à ce que les organisations humanitaires fournissent les ressources nécessaires pour apporter de l'aide tout au long du Ramadan.

Il a salué l'hospitalité généreuse des pays voisins du Soudan qui accueillent les réfugiés et a réitéré le soutien indéfectible des Émirats arabes unis au peuple soudanais.

"Depuis avril 2023, les Émirats arabes unis ont fourni plus de 400 millions de dollars américains pour soutenir les populations du Soudan et des pays voisins", a expliqué le cheikh Shakhboot.

"Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement en annonçant un financement humanitaire supplémentaire de 200 millions de dollars", a-t-il ajouté.

Il a également souligné la solidarité de longue date des Émirats arabes unis avec le Soudan, notant que le pays a fourni 3,5 milliards de dollars d'aide au cours de la dernière décennie.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, le président du Kenya William Ruto, le secrétaire général des Nations unies António Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le secrétaire exécutif de l'IGAD Workneh Gebeyehu ont participé à la conférence humanitaire, aux côtés de pays régionaux et internationaux et d'organisations internationales de premier plan.