Angola: Le Président angolais prend samedi la tête de l'UA les yeux tournés vers la stabilité

Addis — Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, sera le théâtre samedi de l'accession à la présidence de l'Union africaine du chef de l'État angolais, João Lourenço, dont le leadership est attendu avec expectative et espoir dans la résolution ou l'atténuation des principaux problèmes que traverse le continent.

Durant sa présidence, l'Angola devra faire face à de nombreux défis, tels que la résolution du conflit entre le Rwanda et la RDC et la situation au Soudan, pays dont la situation est analysée lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, prévue en fin de journée ce vendredi.

Dans une récente interview accordée à ANGOP, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a dit que l'Angola vise à promouvoir la paix et la sécurité dans toute l'Afrique, en tirant parti de son expérience historique en matière de médiation et de résolution de conflits, comme celles en cours dans des régions comme les Grands Lacs, le Sahel et la Corne de l'Afrique, en prônant le dialogue et la négociation, plutôt que les solutions militaires.

«L'opportunité pour l'Angola de diriger pour la première fois l'organisation continentale, surtout dans l'année qui marque le 50e anniversaire de son indépendance, est un profond moment de fierté et de réflexion », a-t-il souligné, mettant en relief «l'engagement indéfectible» du pays envers l'avenir de l'Afrique.

« L'Angola envisage une présidence de l'Union africaine caractérisée par un engagement en faveur de la gouvernance collaborative, de la consolidation de la paix et de l'autonomisation économique du continent, car le pays souhaite être un phare d'espoir et de progrès pendant son mandat », a conclu le chef de la diplomatie angolaise.

Le chef de l'Etat angolais assumera la présidence par intérim de l'Union africaine pour un an, en remplacement de Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie.

L'Union africaine (UA), composée de 55 membres, a été créée le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en remplacement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), fondée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie.