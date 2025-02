Togo: Vers un avenir énergétique sécurisé

Le Togo, déterminé à poursuivre ses ambitions en matière d'énergie et de développement industriel, a réaffirmé son engagement vendredi par la voix de Robert Koffi Eklo, ministre des Mines et des Ressources énergétiques.

Conscient du rôle crucial de l'énergie dans la croissance économique, le pays met en oeuvre des stratégies visant à sécuriser ses approvisionnements en gaz et à renforcer ses capacités de production électrique.

Le gazoduc d'Afrique de l'Ouest (WAPCO), qui prend sa source au Nigéria et traverse le Bénin, le Togo et le Ghana, constitue une infrastructure vitale pour l'alimentation des unités de production électrique togolaises. Même si elle est loin d'être parfaite.

Ce gazoduc permet de fournir du gaz naturel à des centrales électriques telles que Contour Global et Kekeli, garantissant ainsi un approvisionnement stable en électricité. Mais le débit promis n'a jamais été délivré.

« Le gaz naturel est essentiel pour faire fonctionner nos centrales électriques de manière efficace et économique », a souligné Robert Koffi Eklo. « Lorsqu'on utilise d'autres combustibles, le coût dépasse celui de vente du kilowattheure aux usagers togolais, ce qui met en difficulté notre société nationale, la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) », a-t-il expliqué.

Au-delà de la production électrique, le gaz naturel joue un rôle crucial dans le développement industriel du Togo. La plateforme industrielle d'Adétikopé et d'autres unités de production bénéficieront de cette ressource pour renforcer leur compétitivité et leur productivité. Les industries de transformation minières, qui occupent une place stratégique dans l'économie nationale, sont également concernées par cette dynamique énergétique.

« Sécuriser l'approvisionnement en gaz revêt un double enjeu : stabiliser les finances de la CEET et garantir une fourniture continue d'électricité aux ménages et aux entreprises togolaises », a déclaré le ministre. Cette stratégie vise à soutenir la croissance économique et à favoriser la création d'emplois, contribuant ainsi à l'augmentation du PIB national.

Ces ambitions énergétiques et industrielles ont été au coeur d'une réunion de travail à Lomé entre le ministre d'État chargé des ressources pétrolières du Nigéria et son homologue togolais.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des échanges réguliers avec les partenaires et homologues des pays membres de la CEDEAO ainsi que d'autres organisations régionales, afin de renforcer la coopération énergétique et industrielle au sein de la région.

« La coopération régionale est essentielle pour assurer la sécurité énergétique et le développement industriel de nos pays », a affirmé Robert Koffi Eklo. « En travaillant ensemble, nous pouvons surmonter les défis liés à l'approvisionnement en gaz et renforcer nos capacités de production électrique ».

Le Togo, en mettant en place ces stratégies, s'engage sur la voie d'un avenir énergétique sécurisé et durable. La sécurisation des approvisionnements en gaz et le renforcement des capacités de production électrique sont des priorités pour le pays, visant à soutenir la croissance économique, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Le Togo, par ses initiatives et sa coopération régionale, se positionne comme un acteur clé dans la dynamique énergétique et industrielle de l'Afrique de l'Ouest.