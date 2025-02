Rwanda: Le Parlement européen demande des sanctions contre Kigali

Les députés européens appellent notamment la Commission à suspendre l'accord sur les minerais conclu avec le Rwanda il y a un an.

A une écrasante majorité, le Parlement européen appelle la Commission européenne à prendre des sanctions contre le Rwanda et à suspendre l'accord sur les minerais conclu entre Bruxelles et Kigali, il y a un an.

Les députés "condamnent l'occupation de Goma et d'autres territoires dans l'est de la RDC par les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises".

Avec 443 voix pour et seulement 4 contre, l'avis du Parlement européen est sans équivoque. Bruxelles doit faire pression sur le Rwanda.

Le principal volet de cette résolution appelle à suspendre l'accord sur le secteur minier, passé il y a un an entre l'Union européenne (UE) et le Rwanda. Un mémorandum qui vise à renforcer la coopération dans le secteur.

Le plan prévoit une enveloppe de 900 millions d'euros pour développer les infrastructures et lutter contre les filières illicites.

Alors qu'aujourd'hui, quasiment 60% des exportations rwandaises de minerais sont dirigées vers les Emirats arabes unis ou la Chine.

La stratégique mine de Rubaya

La RDC a toujours été très critique du partenariat européen. Le président Félix Tshisekedi a accusé l'Europe d'encourager "le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda".

Comme le confirme également un rapport des Nations unies, le M23 contrôle l'exploitation de la mine congolaise de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan. Une mine conquise peu de temps après l'accord européen.

Marc Botenga voit dans cet appel du Parlement un signal politique fort. Il estime que "l'accord a apparement encouragé le Rwanda à intensifier son soutien au M23 ou à pousser le M23 et même à envoyer des soldats en RDC. Il est évidemment clair que si vous dites q'uon on suspend l'accord est évidemment un signal politique assez net".

Suspendre l'aide miltiaire

L'autre volet de la résolution du Parlement demande la suspension de l'assistance militaire pour "éviter de contribuer directement ou indirectement à des opérations militaires abusives dans l'est de la RDC". L'Union européenne finance à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros l'effort de l'armée rwandaise dans la pacification du Mozambique.

Mais pour Marc Botenga, il est difficile de croire que cet argent ne serve pas aussi aux opérations en RDC. Selon lui, "l'idée de collaborer avec l'armée rwandaise sur dans un pays et penser que ça n'a aucun impact sur les opérations dans un autre, c'est une distinction qu'on peut faire sur le plan théorique, mais qui en réalité, au niveau empirique évidemment, n'a aucun sens".

L'eurodéputé évoque aussi le cas des partenariats militaires bilatéraux avec des pays membres de l'UE. Il cite le cas récent de l'accord militaire passé entre la Pologne et le Rwanda.

Là aussi, le Parlement européen appelle à stopper toute coopération. La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne.