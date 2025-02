Congo-Kinshasa: Le M23 avance

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de l'aéroport stratégique de Kavumu, qui dessert Bukavu, la deuxième plus grande ville de l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), selon une source civile de sécurité et une déclaration de l'alliance rebelle ce vendredi.

Cette avancée marque une nouvelle étape dans la progression du M23 vers le sud après la prise de Goma, la plus grande ville de l'est congolais, à la fin du mois dernier. La capture de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu, représenterait une expansion territoriale sans précédent du M23 et un revers majeur pour le gouvernement de Kinshasa.

Face à l'escalade du conflit, le président congolais Félix Tshisekedi cherche du soutien à l'international. Il s'est rendu en Allemagne pour assister à la Conférence de Munich sur la Sécurité, selon un communiqué de la présidence sur les réseaux sociaux. Il est attendu vendredi soir à Addis-Abeba pour participer au sommet de l'Union africaine.

Le conflit dans l'est du pays sera un sujet clé des discussions lors de cette réunion annuelle de deux jours dans la capitale éthiopienne.

Par ailleurs, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a exprimé sa profonde inquiétude quant à la situation humanitaire qui se détériore rapidement. Environ 350 000 personnes déplacées se retrouvent sans abri à cause des combats.

Alors que les combats s'intensifient à l'est du pays, la capitale Kinshasa, située à 1 600 km à l'ouest de Goma, a vu une présence militaire renforcée ces derniers jours.