Afrique de l'Ouest: Campagne de distribution de moustiquaires imprégnées - Le Sénégal et la Gambie peaufinent leur stratégie à Dakar

Le Sénégal et la Gambie entretiennent depuis 2018 une collaboration à travers un projet transfrontalier de lutte contre le paludisme.

Une collaboration qui a abouti, par le biais de leurs programmes nationaux de lutte contre le paludisme, avec l'organisation de façon synchronisée des campagnes de distribution de masse de moustiquaires (CDM) en 2019 et en 2022. Pour cette année, les deux pays vont de nouveau organiser une campagne synchronisée de distribution de masse de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) du 16 au 21 mai 2025.

Ainsi, pour déclencher le processus de synchronisation, les deux programmes nationaux ont enclenché une série de rencontres dont la première s'est déroulée en terre gambienne et garde comme objectif d'identifier les activités communes et les modalités de synchronisation de cette campagne de distribution de masse 2025.

A Dakar, depuis hier, 27 et ce jusqu'au 31 janvier pour la seconde phase, les acteurs comptent finaliser les stratégies d'une bonne organisation. Selon le directeur général de la santé, Professeur Ousmane Cissé du ministère de la Santé et de l'action sociale du Sénégal, ces initiatives conjointes ont permis de toucher un maximum de ménages de part et d'autre de nos frontières, illustrant l'efficacité d'une approche harmonisée face à un ennemi commun.

Et d'affirmer qu' «au cours de cette présente rencontre, nous partagerons et examinerons les stratégies déployées par le Sénégal et la Gambie. Ensemble, nous travaillerons à définir les activités communes et à finaliser les modalités de synchronisation nécessaires à la réussite de la campagne de distribution de moustiquaires en 2025 ».

Pour le directeur général de la santé publique, ce moment est crucial pour consolider les acquis, renforcer notre collaboration et renouveler notre engagement dans la lutte contre le paludisme. Je suis convaincu qu'avec votre expertise, votre engagement, et votre détermination, nous réussirons à faire de cette campagne un nouveau succès.