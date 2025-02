Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 février 2025

L’angolais Joao Lourenço prend la tête de l’UA : une présidence tournée vers les infrastructures et l’intégration continentale

L’Angola inaugure un nouveau chapitre dans la gouvernance panafricaine avec l’accession du président João Lourenço à la présidence tournante de l’Union africaine (UA) pour l’année 2025. Lors de la 38ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, tenue samedi à Addis-Abeba, le dirigeant angolais a exposé une vision résolument axée sur le développement des infrastructures essentielles et l’intégration économique du continent.

Dans son discours d’investiture, João Lourenço a mis en avant l’importance des infrastructures comme levier de développement et de transformation économique. « Nos priorités incluent les infrastructures fondamentales : réseaux ferroviaires, routiers, aéroportuaires, portuaires et centrales électriques, indispensables à l’industrialisation de notre continent et à l’amélioration des conditions de vie de nos peuples », a-t-il affirmé. (Source RTS)

Bénin: un entrepôt de matières plastiques ravagé par un incendie à Agontinkon

Un violent incendie s’est déclaré aux premières heures de ce samedi 15 février 2025 à Agontinkon, à Cotonou plongeant les habitants dans la stupeur et la crainte, rapporte La Nation.

Les flammes, parties d’un simple feu de détritus, ont rapidement embrasé un vaste entrepôt de matières plastiques, notamment des bidons, réduisant à néant les efforts des propriétaires. Si aucune perte en vie humaine n’a été signalée, les dégâts matériels s’annoncent considérables. Un témoin sur place rapporte que l’incendie aurait été déclenché par un feu de déchets mal maîtrisé, avant de se propager à grande vitesse. (Source beninwebtv)

Gabon : création de l’Université des sciences de l’éducation !

Le Gabon franchit une nouvelle étape dans le développement de son système éducatif avec la création de l’Université des Sciences de l’Éducation (USE). Cette avancée portée par le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa a été actée lors du conseil des ministres du jeudi 13 février 2025, présidé par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui.

Porté par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, ce projet est le fruit d’une réflexion approfondie. En effet, l’Université des sciences de l’Éducation en abrégé « USE » se positionne comme un établissement public d’enseignement supérieur à caractère scientifique, technologique, culturel et professionnel. (Source GabonMediaTime)

L'Algérienne Selma Malika Haddadi écarte sa concurrente marocaine et obtient le poste de vice-présidente de la Commission de l'UA

Mme Haddadi remplace la Rwandaise Monique Nsanzabaganwa, dont le mandat est arrivé à terme, après avoir vaincu la candidate marocaine, éliminée au sixième et avant-dernier tour, et après le retrait des candidates libyenne, au premier tour, et égyptienne au troisième.

Agée de 47 ans, Mme Haddadi est présentée par ses pairs comme une diplomate aguerrie, qui cumule plus de deux décennies d'expérience en faveur de la paix et de l'unité du continent.

Mme Haddadi a occupé, de mars 2023 à avril 2024, le poste de directrice générale Afrique au ministère des Affaires étrangères. Elle a été, entre 2019 et 2023, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire au Kenya et au Soudan du Sud. (Source Algérie Presse Service)

Le général Tiani invite les participants à faire des assises nationales un moment d’échanges constructifs pour fédérer tous les Nigériens

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et chef de l’État du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a présidé ce samedi matin à Niamey la cérémonie d’ouverture des assises nationales. Il a invité les participants à faire de cet événement un moment d’échanges constructifs visant à fédérer tous les Nigériens.

« À la différence de ce que les Nigériens ont connu dans le passé, ces assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de comptes, de critiques acerbes injustifiées ou de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir », a averti le chef de l’État. (Source AIB)

RDC : Les sites miniers de Masisi et Kalehe classés « en zone rouge »

Les sites miniers des territoires de Masisi dans la province du Nord-Kivu et du territoire de Kalehe dans la province du Sud-Kivu, ont été classés « en zones rouges » à cause de leurs exploitation et commerce illicites des minerais organisés par l’armée rwandaise dans le but de financer la guerre d’agression et d’occupation du pays, selon un communiqué du ministère des Mines consulté ce samedi 15 février 2025 par l’ACP.

« Les chaînes d’approvisionnement illégales constituent la source principale du financement de cette guerre d’agression et d’occupation, il échet que le gouvernement de la République démocratique du Congo reconsidère les statuts de certains miniers. Tous les sites miniers situés dans les territoires de Masisi et de Kalehe, respectivement dans le secteur de Rubava et le secteur de Nyabibwe, repris dans la liste en annexe sont qualifiés + Rouge+ », a-t-on lu. (Source mediacongo)

Au Togo, démarrage des premières élections sénatoriales pour lancer le régime parlementaire

Les opérations de vote pour élire les premiers sénateurs du Togo ont débuté samedi matin, parachevant la mise en place des nouvelles institutions prévues par le changement constitutionnel amorcé l'an dernier.

La nouvelle Constitution, adoptée par les députés en avril dernier, abolit l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel et institue un régime parlementaire. "C'est une Constitution que nous n'avons jamais expérimentée. Il fallait l'expérimenter pour voir les côtés qui ne sont pas bons et apprécier le reste", a déclaré à l'AFP Vimenyo Koffi, conseiller municipal qui a voté tôt samedi matin à Lomé. 1.527 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux doivent voter pour élire 41 sénateurs qui siègeront à la chambre haute du Parlement nouvellement créée. 89 candidats sont en lice. (Source VOA Afrique)

Mali : effondrement mortel dans une mine artisanale à Bilalkoto

Un tragique accident s’est produit ce samedi 15 février à Bilalkoto, un village de la commune de Dabia, dans le cercle de Kéniéba, dans le sud-ouest du Mali. Une machine excavatrice de type Caterpillar, utilisée par des exploitants chinois sur un site minier artisanal, s’est renversée sur un groupe de femmes travaillant dans une fosse à la recherche d’or.

Selon des témoins sur place, des dizaines de femmes ont perdu la vie sur le coup. Une dizaine de blessés graves ont été évacués vers l’hôpital de Kéniéba. Le bilan officiel reste pour l’instant inconnu et pourrait s’alourdir, les opérations de recherche étant toujours en cours.

Ce drame survient quelques jours après un incident similaire dans le village de Danga, situé dans le cercle de Kangaba. Le 29 janvier, l’effondrement d’une mine artisanale avait piégé plusieurs personnes sous les décombres, causant la mort d’au moins 13 d’entre elles, dont des femmes et des enfants. (Source apanews)

Congo : plus de 500 000 barils/jour ciblés en 2025

Le Congo va relancer son secteur pétrolier avec un nouveau cycle d’octroi de licences, visant à augmenter la production de 274 000 à 500 000 barils par jour d’ici fin 2025. L’objectif est d’attirer des investisseurs pour explorer des blocs en eaux profondes et marginaux, comme en 2018, lorsque la découverte du champ Delta de la Cuvette a révélé 359 millions de barils de pétrole. Le Forum sur l’énergie et l’investissement, prévu en mars 2025 à Brazzaville, servira de plateforme pour discuter des opportunités dans le secteur.

Le gouvernement congolais, sous l’impulsion du ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoua, annonce un nouveau cycle d’octroi de licences pétrolières et gazières à l’occasion du Forum sur l’énergie et l’investissement prévu du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville. L’objectif est de faire passer la production de 274 000 à 500 000 barils par jour d’ici fin 2025. Ce cycle vise à attirer des investisseurs internationaux et à dynamiser l’exploration offshore, dans le but de compenser le déclin naturel des champs matures. (Source Africa24)

Eau et assainissement : La Côte d’Ivoire partage son expertise au 22e congrès de l’AAEA

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, conduit une délégation ivoirienne d’experts en eau et assainissement au 22e congrès international et exposition de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA), qui se tient à Kampala, en Ouganda, du 16 au 20 février 2025.

Ce rendez-vous continental, axé sur la gestion des connaissances dans les domaines de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, offre à la Côte d’Ivoire une plateforme de choix pour présenter son savoir-faire en gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). À travers diverses interventions, Laurent Tchagba mettra en lumière les avancées du pays en la matière et fera un point d’étape sur la déclaration d’Abidjan, adoptée lors du précédent congrès en 2023. (Source fratmat)