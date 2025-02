Afrique: L'Angola assume la présidence de l'Union africaine

Addis — L'Angola est, à partir de ce samedi, président de l'Union africaine (UA) jusqu'en février de l'année prochaine, période pendant laquelle il devra s'occuper de dossiers complexes, comme les conflits armés au Soudan et en RDC.

Ainsi, le chef de l'État angolais, João Lourenço a pris, ce samedi à Addis-Abeba, à la suite de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, la présidence tournante de l'UA.

Ce moment historique a eu lieu dans la salle Nelson Mandela, à l'ouverture de la 38ème Session ordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, qui se termine dimanche et qui examinera et adoptera les recommandations de la réunion du Conseil exécutif de l'UA, tenue les 12 et 13 de ce mois.

Le rituel de remise du marteau, qui symbolise l'accession à la présidence, comprenait l'intervention du président sortant de l'organisation et le discours d'acceptation du nouveau leader, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et d'autres entités invitées.

Le leadership du Chef de l'État angolais est très attendu et suscite un immense espoir pour résoudre ou atténuer les principaux problèmes que connaît le continent.

Au cours de sa présidence, João Lourenço sera confronté à de nombreux défis, comme la résolution du conflit entre le Rwanda et la RDC et la situation au Soudan, pays dont la situation a été analysée lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, vendredi dernier en fin de journée.

Vendredi, après une audience que lui a accordée l'homme d'État angolais, le président de la Commission de l'Union africaine, Mousa Faki, a déclaré à la presse angolaise que l'Angola jouerait un rôle important dans la résolution des conflits en Afrique, notamment entre le Rwanda et la RDC.

"L'Angola joue déjà ce rôle dans le cadre du Processus de Luanda et nous sommes sûrs qu'il sera en mesure d'accomplir un excellent travail, car, en sa qualité de Champion de la Paix et de la Réconciliation en Afrique, il a déjà ce dossier sur la table, et nous pensons que pendant sa présidence, ce ne sera pas l'inverse", a-t-il déclaré.

Le diplomate tchadien a souligné qu'il attend une bon travail de la présidence angolaise, même si c'est la première fois, car le pays possède une expérience accumulée qui pourrait bénéficier à tout le continent africain.

Le même jour, le Président João Lourenço a déclaré que la poursuite des efforts de pacification dans l'est de la RDC n'aura de sens que s'il y a un engagement sérieux entre les parties et une cohérence par rapport aux engagements pris.

João Lourenço s'exprimait lors de la réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA, en tant que président en exercice de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur pour le processus de paix à l'est de la RDC.

L'homme d'État angolais a déclaré que si ce n'était pas le cas, on perdait du temps et de l'énergie dans les actions entreprises pour restaurer la paix dans « ce pays frère attaqué ».

Lors de la réunion, à laquelle a participé le Chef de l'État de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, João Lourenço a fourni des informations succinctes sur les activités qu'il a menées depuis février 2024 jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre des missions mandatées par l'UA.

Dans ce sens, il a déclaré que depuis qu'il a assumé ces responsabilités, il a toujours cherché à mener une série d'actions qui favorisent la mise en oeuvre du mandat conféré par l'UA, avec la ferme intention de trouver des solutions africaines aux problèmes africains et d'atteindre le grand objectif de faire taire les armes sur le continent.

"J'ai déployé tous mes efforts pour identifier les principaux problèmes qui affectent la paix et la sécurité en Afrique et j'ai déployé des efforts permanents pour contribuer à la résolution des conflits qui prévalent sur notre continent, avec un accent particulier sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo", a-t-il souligné.

Au cours de la réunion du CPS, João Lourenço a eu une réunion privée avec le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est entré tard dans la salle de réunion et l'a quittée tôt. Le conflit à l'Est de la RDC, où les forces du M23 appuyées par les forces rwandaises ont occupé la ville de Goma, au Nord-Kivu, a été le sujet de conversation.

Au cours de la réunion, le Chef de l'État angolais a également appelé à la mobilisation coordonnée des États membres de l'Union africaine pour intensifier les efforts avec les Nations Unies et les partenaires internationaux dans la recherche de la paix au Soudan, où plus de 15 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente.

Le président de l'Union africaine est choisi par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, après consultations avec les États membres, pour un poste occupé pour une durée d'un an par un chef d'État ou de gouvernement.

Les présidences de l'UA

L'Union africaine (UA), composée de 55 membres, a été créée le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en remplacement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), fondée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

João Lourenço est le 23ème président de l'Union africaine depuis sa création.

Février 2024 à février 2025 - Mohamed Ould Cheikh AI-Ghazouani, Mauritanie

Février 2023 à février 2024 - Azali Assoumani, Union des Comores

Février 2022 à février 2023 - Macky Sall, Sénégal

Février 2021 à février 2022 - Félix Antoine Tshisekedi, RDC

Février 2020 à février 2021 - Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud

Février 2019 à février 2020 - Abdel Fattah el-Sisi, Égypte

Janvier 2018 à février 2019 - Paul Kagame, Rwanda

Janvier 2017 à janvier 2018 - Alpha Condé, Guinée

Janvier 2016 à janvier 2017 - Idriss Déby, Tchad

Janvier 2015 à janvier 2016 - Robert Mugabe, Zimbabwe

Janvier 2014 à janvier 2015 - Mohamed Ould Abdel Aziz, Mauritanie

Janvier 2013 à janvier 2014 - Hailemariam Dessalegn, Éthiopie

Janvier 2012 à janvier 2013 - Thomas Yayi Boni, Bénin

Janvier 2011 à janvier 2012 - Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Guinée équatoriale

Janvier 2010 à janvier 2011 - Bingu wa Mutharika, Malawi

Février 2009 à janvier 2010 - Mouammar Kadhafi, Libye

Janvier 2008 à janvier 2009 - Jakaya Mrisho Kikwete, Tanzanie

Janvier 2007 à janvier 2008 - John Kufuor, Ghana

Janvier 2006 à janvier 2007 - Dénis Sassou N'Guesso, Congo

Juillet 2004 à décembre 2005 - Olusegun Obasanjo, Nigeria

Juillet 2003 à juillet 2004 - Joaquim Alberto Chissano, Mozambique

Juillet 2002 à juillet 2003 - Thabo Mbeki, Afrique du Sud.