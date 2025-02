Afrique: Plus de 15 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente au Soudan

Addis — Le chef de l'État de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a exprimé ce vendredi, à Addis-Abeba, en Éthiopie, sa préoccupation face à la situation humanitaire au Soudan, où plus de 15 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.

Pour l'homme d'État, qui s'exprimait à la réunion du Conseil de Sécurité et Paix (CPS) de l'Union Africaine (UA), la crise humanitaire dans ce pays s'est aggravée et pose d'énormes défis, non seulement pour le peuple soudanais, mais aussi pour la stabilité, la sécurité et la paix dans toute l'Afrique.

En tant que président du CSP pour le mois de février, Teodoro Obiang Nguema a déclaré que depuis le début du conflit, en avril 2023, des centaines de milliers de personnes sont mortes et des millions d'autres ont été déplacées, ainsi que des infrastructures essentielles à la survie humaine ont été détruites.

Face à ce scénario, a-t-il déclaré, le continent doit renouveler son engagement à trouver des solutions pacifiques et à apporter le soutien nécessaire aux populations affectées.

Il a rappelé que l'UA a déjà adopté plusieurs initiatives pour résoudre le conflit, comme la création d'un panel de haut niveau avec la collaboration des pays de la région, qui ont été contrecarrées par l'influence persistante de facteurs extérieurs contraires à la paix.

C'est pourquoi Obiang Nguema a appelé à la promotion du dialogue, de la solidarité et du respect de la vie des peuples, recommandant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel pour mettre fin à l'effusion de sang et protéger la vie des civils innocents.

L'homme d'État a ajouté que l'UA doit renforcer sa collaboration, avec le soutien des Nations Unies et d'autres partenaires internationaux, et promouvoir un processus de paix global et inclusif.

Il a ensuite recommandé l'adoption de mesures visant à protéger les civils, notamment un accès illimité à l'aide humanitaire, la promotion d'une trêve humanitaire pour permettre le travail humanitaire essentiel et la création d'un environnement propice au dialogue.

La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et s'est déroulée en marge du 38ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, au cours duquel le président João Lourenço assumera la présidence tournante de l'organisation, ce samedi.

La réunion était consacrée à l'analyse de la situation en RDC et au Soudan.