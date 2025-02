Tunisie: L'USBG empoche un point devant l'USM - Mieux que rien

Malgré un match de qualité devant une USM hypermotivée, Jamel Khcharem et ses hommes n'ont obtenu qu'un point. Pas suffisant, mais pas alarmant aussi vu le statut de l'adversaire.

-- Le nul vierge qui a sanctionné le débat entre l'USBG et l'USM laisse penser que le match entre deux équipes concernées par le résultat a été essentiellement défensif des deux côtés et avare en occasions de but. Cela n'a pas été le cas, bien au contraire, et la partie a été très ouverte malgré l'enjeu considérable pour les deux protagonistes pour des objectifs différents. L'USM, après sa victoire écrasante sur l'ASG par 5 buts à 0, vise encore le podium et l'USBG tente de toutes ses forces de s'éloigner de la zone rouge. Fidèle à ses principes de jeu, Faouzi Benzarti a joué haut et a cherché d'entrée l'emprise sur la partie. Face à cette stratégie de jeu offensiv

e, on reconnaîtra au nouvel entraîneur des Jaune et Noir, Jamel Khcharem, d'avoir bien riposté, en ne se recroquevillant pas derrière pour protéger sa zone, mais en optant, lui aussi, pour un bloc avancé et en cherchant à enquiquiner la défense des Monastiriens, assuré qu'il était que la meilleure défense est l'attaque.

Farhati dans un jour faste

Ce sont les deux gardiens de but, Noureddine Farhati, d'un côté, et Abdesslem Hlaoui, de l'autre, qui ont « condamné» ce beau match à se terminer sur le score de 0 à 0 qui ne reflète guère sa physionomie. Encore une fois, l'USBG doit remercier son portier Noureddine Farhati de l'avoir sauvée d'un réel naufrage. La prestation du dernier rempart des Jaune et Noir a été conforme à sa sortie contre son ex-équipe, le Club Africain, qui a permis de ramener le point en or du Stade de Radès. Le fait de l'avoir rééditée face aux assauts rageurs de la bande de Faouzi Benzarti, venue pour s'octroyer les trois points, témoigne de la valeur de ce gardien qui excelle surtout sur sa ligne de but par des arrêts-réflexes souvent miraculeux.

Si l'USBG possède 16 points au classement général, c'est grâce, en grande partie, à Noureddine Farhati qui a su donner confiance et assurance au compartiment défensif de son équipe. Sur les 16 points obtenus jusqu'ici, 10 ont été le fruit de 10 matches nuls grappillés aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Un record en championnat. Si on n'a pas les moyens de gagner, mieux vaut être réaliste et se doter des atouts pour ne pas perdre. Ce n'est peut-être pas suffisant, c'est un moindre bien, mais c'est mieux que rien. Six longueurs d'avance séparent l'USBG de la quinzième place de relégable. Elles sont logiquement suffisantes pour continuer l'opération maintien avec sérénité.