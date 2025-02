Tunisie: Ramadan - Tout le monde est déjà dans les starting-blocks

De la viande de boeuf et d'agneau réfrigérée sera mise sur le marché chaque semaine. Les quantités pourraient être doublées pendant le mois de Ramadan.

-- La Société Ellouhoum a acquis 2 000 tonnes de viande réfrigérée, dont 1 500 tonnes de boeuf et 500 tonnes d'agneau.

Le responsable de cette entreprise a souligné que les prix de vente aux citoyens seront préférentiels et de l'ordre de 38 dinars, tout en confirmant la bonne qualité de cette viande importée.

Il est à souligner que les espaces commerciaux livrent des quantités à toutes les régions et que la disponibilité des quantités de viande ne se limite pas à la capitale Tunis. Tous ceux qui envisagent de distribuer ces viandes sont appelés à s'approvisionner.

Il a ajouté que les prix ont été réduits au marché central de Tunis et qu'ils continueront à être appliqués.

Ainsi donc, ce créneau des viandes rouges semble avoir été résolu de la manière la plus convenable.

Ces viandes ne seront pas congelées, mais réfrigérées. La différence est énorme et pour ne pas qu'il y ait de confusion, nous avons posé la question à un nutritionniste.

« Il est possible de congeler un produit réfrigéré afin de prolonger sa durée de conservation. Cela signifie que la conservation des produits alimentaires par le froid, la réfrigération et la congélation présente les meilleures alternatives. Ces deux techniques de stockage se réalisent à température basse. Leur signification est différente. En effet, la réfrigération est conçue pour stocker les produits frais à court terme.

La congélation, quant à elle, est destinée à conserver les denrées pendant une très longue durée, voire des mois ».

On se pose déjà la question qui est sur toutes les lèvres : peut-on congeler des produits réfrigérés?

« La différence entre ces deux techniques de maintien à froid des produits se situe au niveau de leur température de conservation. Pour la réfrigération, la température varie entre 0°C et 7°C. Cela est efficace pour conserver dans les meilleures conditions les fruits, les légumes, les crèmes, etc. La congélation s'impose pour garder pendant une très longue durée les aliments tels que les viandes, les crevettes, les poissons, les glaces, etc., dans un congélateur à des températures comprises entre -12°C et -18°C ».

Ces précisions sont importantes, étant donné qu'il y a des consommateurs que la viande congelée rebute. Ils n'hésitent pourtant pas à congeler du poisson ou du poulet lorsqu'ils trouvent ces produits à un prix intéressant ou lorsqu'ils en achètent dans les foires ou à l'occasion des journées de vente du producteur au consommateur.

Indépendamment de cet aspect, la différence entre les prix des viandes rouges et blanches est beaucoup plus persuasive et pousse logiquement vers cette dernière alternative qui, en fait, est aussi logique que profitable au niveau de la santé.

S'en procurer une ou deux fois à l'occasion de ce mois saint ne serait pas une exagération, mais une satisfaction et un changement positif qui évite cette envie mauvaise conseillère.

Curieusement et heureusement, à moins de quinze jours du Ramadan, personne ne semble s'inquiéter.

« Nous n'avons rien remarqué d'anormal nous a signalé un chef de rayon volailles d'une grande surface. Aucun réflexe de stockage. Nous avons même consenti une baisse significative du prix du poulet cette semaine. Tout va bien. Le poisson maintient ses prix et avec l'arrivée de la belle saison, nous aurons de plus grandes quantités à mettre sur le marché ».

Côté fruits, les bananes à cinq dinars le kilo côtoient celles qui sont à sept dinars et sept dinars cinq cents millimes. Les agrumes commencent à prendre leur envol alors qu'elles sont en grande quantités. Toutes les variétés sont là.

Restent les fraises qui se maintiennent à un prix assez élevé.

« Oui et c'est normal. Mais dans quinze jours, on sera obligé de les faire baisser. L'offre va normalement augmenter avec la hausse de la température et l'arrivée à maturation du produit qui sera en pleine campagne », précise le tenancier d'un beau magasin de fruits situé entre deux grandes surfaces.

Déjà, sur la grande avenue de l'Ariana, quelques magasins se sont convertis en pâtissiers spécialisés dans les gâteaux traditionnels qui sont très demandés lors du mois de Ramadan.

Les « mkharek » et les « zlabia », les « cornes de gazelle » et les « makroudh » rivalisent de charme et sont déjà attirants par leur couleur et le miel dégoulinant qui les caractérisent.

Oui, en dépit des statistiques qui donnent que sept pour cent des Tunisiens ont le diabète (certains le savent, d'autres l'ignorent), ces péchés mignons ont encore une belle longévité à couler.

Si nous ajoutons l'arrivée des vendeuses de feuilles de brik maison, dont le prix a augmenté, et les camionnettes auxquelles on fait une vaine chasse, parce qu'elles stationnent partout, offrant une large variété de poteries bariolées, à des prix très convenables, de quoi tenter de rénover ce qu'on possède, tout le monde est déjà ... dans les starting-blocks.