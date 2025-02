Tunisie: L'étoile seul dauphin du championnat - Le plus dur commence

Le plus dur n'est pas d'atteindre les places au sommet, mais d'y demeurer. En se positionnant pour la 1ère fois de la saison deuxième du classement, l'Etoile doit savoir que les choses sérieuses commencent certainement...

-- La victoire face à l'Avenir Sportif de Soliman, obtenue sur 2 coups de pied arrêtés, prouve que, dans le jeu, tout n'est pas toujours simple. Mais cet exercice réussi face au but est la marque des équipes qui aspirent à viser haut. L'ESS est devenue maître de son sujet en championnat et ne compte plus que sur elle-même. Le prochain déplacement, mercredi prochain au Bardo, pour y défier le Stade Tunisien, va constituer le 1er des cinq derniers matchs à négocier à l'extérieur, dont 4 à Tunis.

A la fin du match face à Soliman, le 1er adjoint, Radhouane Felhi, a évoqué un « match âpre et difficile vu que l'équipe adverse est restée figée dans son camp en 1ère mi-temps. De plus, en 2e mi-temps, on leur a laissé plus d'espaces, mais on a fait des changements décisifs sur le côté gauche pour fermer les issues». L'homme par qui est venue l'inspiration, Dagdoug, s'est dit satisfait de son rendement personnel avec un but splendide sur coup franc direct des 25 mètres à la clé, mais aussi du match de l'ensemble de ses coéquipiers.

Mais c'est cette soif de points et de victoires, la 5e de suite, qui galvanise les troupes match après match et démontre le bon état d'esprit du groupe. Le tout, grâce à la maturité technique de Mohamed Mkacher, qui a appris de ses anciens passages et se montre sous un nouveau costume, celui du bâtisseur ambitieux.

Coaching gagnant

Mohamed Mkacher prouve le choix justifié de son turnover quasiment à chaque sortie, en minimisant les risques de dilapider des points. Le résultat final lui donne raison, mais la gestion du match et le choix des joueurs également. Confirmer le buteur-maison, Firas Chaouat, qui a planté sa 8e brindille de la saison, maintenir Dagdoug qui a eu le mérite de décanter la situation juste avant la pause et faire souffler Houssem Ben Ali, un peu émoussé, pour sécuriser l'arrière garde après quelques frayeurs, prouvent que le manageriat est bon et juste.

A peine entré en jeu, Naouali a écopé son 5e carton jaune de la saison, mais il a eu le mérite de rassurer la défense qui a fini la partie sans encombre. L'idéal est de tirer encore plus le groupe vers le haut et le meilleur de lui, sans fixer des limites aux joueurs, parce que de nombreux chocs restent à disputer, notamment face aux trois clubs phares de la capitale qui n'en démordent pas et ont les dents longues.