Tunisie: Supercoupe 2024 - Les deux entraîneurs de l'Espérance et du Stade Tunisien jouent la carte de la victoire

Les entraîneurs de l'Espérance Sportive de Tunis et du Stade Tunisien, Laurentiu Reghecampf et Maher Kanzari, ont tous deux mis en avant l'importance et la valeur de la Supercoupe de Tunisie pour leurs équipes respectives. Selon eux, ce titre représenterait un véritable coup de boost, notamment pour le moral des joueurs dans la poursuite de leurs objectifs pour la saison 2024-2025.

Les deux techniciens s'exprimaient lors d'une conférence de presse conjointe avant le match, tenue samedi dans la salle des conférences du stade Hamadi Agrebi à Radès.

Le Roumain Laurentiu Reghecampf, entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis et champion de Tunisie en titre, a précisé que la rencontre de demain sera bien différente des précédentes, notamment celles du championnat. Il a assuré que son équipe est prête pour ce défi et qu'elle l'abordera avec la ferme intention de remporter ce titre.

"L'équipe s'adaptera aux spécificités et au déroulement du match", a-t-il déclaré, exprimant l'espoir de voir la victoire revenir aux « Sang et Or » et que ce trophée de la Supercoupe marquera le début de ses succès personnels avec le club le plus titré de Tunisie.

"L'Espérance, leader actuel du championnat de Ligue 1 après la 19e journée, donnera tout ce qu'elle a pour remporter ce match", a-t-il ajouté, soulignant que cette confrontation sera bien différente du dernier match entre les deux équipes, il y a environ une semaine, au stade Hédi Ennaifer à Bardo, lors duquel l'Espérance s'était imposée 1-0.

De son côté, Maher Kanzari, entraîneur du Stade Tunisien, a affirmé que cette finale de la Supercoupe est cruciale pour son équipe, qui a remporté la Coupe de Tunisie la saison dernière face au Club Athlétique Bizertin. Il s'attend à un match très disputé et intense, soulignant que chaque détail pourrait faire la différence.

"Il est difficile de faire des pronostics, mais cette rencontre sera ouverte à tous les scénarios", a-t-il confié. Le coach stadiste a rassuré les supporters en assurant que son équipe se donnera à fond pour décrocher ce titre, qui manque aux vitrines du club du Bardo depuis 1966.

Faisant référence à la défaite subie à domicile en championnat contre l'Espérance, qui les avait privés de la première place, Kanzari a précisé que le match de demain ne sera pas une revanche. Il a également évoqué l'importance de la performance de l'arbitre étranger, désigné pour diriger le match, après les controverses survenues lors des dernières journées de championnat. Selon lui, l'arbitrage sera un critère clé pour évaluer la qualité de cette rencontre.

La Direction nationale de l'Arbitrage a désigné un trio arbitral égyptien, dirigé par Mahmoud Néji, pour cette finale. Le match se déroulera en présence des supporters des deux clubs, avec 30 000 billets répartis équitablement entre les deux équipes.