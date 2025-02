Tunisie: Ons Jabeur quitte l'Open de Doha - Il faut qu'elle se retienne davantage !

Elle reprend une bonne part de ses prouesses, mais elle bloque sous le coup de l'énervement chaque fois que la pression est mise sur elle.

- Que peut-on retenir de la participation de Ons Jabeur à l'open de Doha ? Certainement que la Tunisienne revient doucement mais sûrement à ses meilleures sensations après un arrêt de quelques mois. De Abu Dhabi à Doha, elle a montré de bonnes choses en parvenant à jouer d'égal à égal face à une Top 10 WTA et à éliminer une joueuse comme Zheng en deux sets. Elle tient plus la cadence et parvient à imposer sa diversité technique sur ses adversaires dans les premiers matches. Il y a du bon à retenir de sa reprise avec aussi un service qui s'améliore, même si dans ce dernier match perdu face à Ostapenko, ce n'était pas sa meilleure production. Elle n'a pas, éventuellement, des difficultés à manipuler ses atouts techniques, mais elle tarde encore à être saillante et à bien gérer la pression. Face à Ostapenko, elle s'est mise dans l'embarras dès les premiers coups du match.

On la sentait sous pression, énervée, pas zen du tout devant un public tunisien hyper déchaîné ( à la limite de bafouer le fair play en tennis en sifflant l'adversaire au moment de servir !). Ses coups manquaient de puissance et de précision surtout en croisé face à une Ostapenko qui, honnêtement, a été dans un autre registre. Cette défaite est dure pour Ons Jabeur qui commençait à se réhabiliter.

C'est, en revanche, ce genre de défaites qui doit la pousser à se retenir davantage et d'éviter de s'énerver et de se mettre trop de pression sur les épaules. Il y a toujours ces détails qui manquent chez Ons à partir des quarts de finale des tournois relevés. Certainement que le niveau dans cet open de Qatar est relevé avec plusieurs favorites obligées de quitter tôt le tableau, mais on aurait aimé la voir mieux gérer son match face à Ostapenko.

Peut-être aussi qu'elle veut retrouver vite et coûte que coûte le Top 10 quitte à forcer, et c'est une erreur fatale. Elle doit prendre le temps qu'il faut pour retrouver sa solidité. Ceci en travaillant encore mentalement, car avec un potentiel technique pareil, elle doit corriger ses défauts persistants sur les grands tournois. Le tennis féminin, si équilibré et imprévisible qu'il soit, n'est plus facile à gérer. A Ons Jabeur de trouver la recette et la prédisposition mentale pour se libérer et garder une régularité quand le tableau avance. Elle, qui a avoué qu'elle est en train de changer certains aspects de son jeu, sait mieux que quiconque que le calme et la sobriété sont indispensables dans cet impitoyable tennis de très haut niveau.