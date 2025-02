Tunisie: Nabeul accueille 88 artisans de 10 gouvernorats pour une foire dédiée à l'artisanat traditionnel

La Foire de l'Artisanat et de l'Habit Traditionnel de Nabeul, qui se tient à la Maison de l'Artisan à Nabeul, se déroule du 14 au 23 février. L'événement a été inauguré ce samedi en présence du ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, et réunit 88 artisans venant de 10 gouvernorats.

Lors de sa visite des stands, le ministre a encouragé les exposants à mettre en valeur le riche patrimoine traditionnel tunisien. Il a souligné l'importance d'ajouter une touche d'innovation aux produits artisanaux tout en préservant leur authenticité, et a insisté sur le renforcement de la marque tunisienne pour mieux promouvoir ces produits tant au niveau local qu'international.

Sana Mansour, directrice régionale de l'Office National de l'Artisanat, a expliqué que l'organisation de ce salon s'inscrit dans le cadre des efforts pour promouvoir les produits artisanaux et dynamiser l'économie régionale de Nabeul. L'objectif est également de diversifier les canaux de commercialisation des produits traditionnels et de renforcer leur visibilité.

Le salon, ouvert tous les jours de 10 h à 19 h, constitue une occasion importante pour les visiteurs, qu'ils soient de Nabeul, des gouvernorats voisins ou des touristes, de découvrir une grande variété de produits artisanaux à des prix compétitifs. Ce rendez-vous permet également aux exposants de faire connaître leur savoir-faire unique.

Cette édition réunit 88 exposants venant de 10 gouvernorats, dont 66 de Nabeul et 22 des gouvernorats de l'Ariana, Tunis, Ben Arous, Bizerte, Zaghouan, Monastir, Gafsa, Kef et Gabès.

L'entrée au salon est gratuite et plusieurs ateliers en direct sont organisés, permettant aux visiteurs de découvrir les compétences des artisans dans des domaines variés comme le tissage de la « smara », la distillation d'herbes et de fleurs, l'extraction d'huiles essentielles et la fabrication de parfums.

Le salon met également en avant des artisans diplômés, des jeunes entrepreneurs innovants et des produits exposés par le Syndicat régional des femmes et des artisans de l'Association tunisienne de la santé mentale. Les visiteurs pourront découvrir des produits tels que de la poterie traditionnelle, de la céramique, des vêtements traditionnels, des accessoires pour les arts de la table, des épices et des produits de tissage traditionnel.