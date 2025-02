Tunisie: Le pouvoir des femmes dans les sciences - L'excellence tunisienne à l'honneur

Des femmes tunisiennes pionnières dans le domaine des sciences ont affirmé, lors de leur participation aujourd'hui, samedi, à un événement scientifique organisé par la Cité des Sciences de Tunis, que leur réussite dans leur domaine de travail repose sur la persévérance, la détermination et la passion.

Les femmes expertes dans les domaines de l'ingénierie, du numérique et des technologies ont partagé leurs témoignages lors de cet événement, célébrant la Journée internationale des femmes et des filles dans les sciences, qui a lieu le 11 février chaque année. Elles ont souligné que leur parcours professionnel n'a pas été facile, mais que leur passion pour leur domaine les a poussées à surmonter toutes les difficultés et obstacles rencontrés.

L'ingénieure spécialisée en génie civil et directrice générale de l'Agence de Rénovation et d'Aménagement Urbain au ministère de l'Équipement et de l'Habitat, Sondes Beji Karim, a mis en avant la diversité de son parcours, ayant dirigé de nombreux projets variés en termes de spécialité et d'objectifs. Cette diversité lui a permis d'acquérir une expérience approfondie et de développer des compétences multiples, l'aidant à gravir les échelons de sa carrière.

Elle a conseillé aux jeunes filles et femmes impliquées dans les sciences de ne pas se contenter de ce qu'elles ont appris à l'université ou d'une seule expérience professionnelle, mais d'explorer diverses disciplines scientifiques et de se tenir au courant des évolutions constantes, d'autant plus que le secteur des sciences connaît des avancées rapides dans le monde entier.

Pour sa part, la directrice des ressources humaines dans l'un des plus grands groupes industriels de Tunisie, Afef Khedher, a recommandé de ne pas hésiter à travailler dans un domaine complètement différent de celui pour lequel on a été formée, soulignant que la passion pour un domaine particulier permet d'atteindre l'excellence et la distinction.

Khedher a précisé qu'elle avait obtenu un diplôme en ingénierie, mais qu'elle travaille actuellement dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Elle a ajouté que travailler dans un secteur éloigné de sa spécialité exigeait une formation continue et un enrichissement constant des compétences.

La directrice des sciences de la Cité des Sciences de Tunis, Najwa Bai, a rappelé que la Cité des Sciences organise, cette année, la septième édition de cet événement, visant à célébrer la Journée internationale des femmes et des filles dans les sciences. Cela constitue une belle occasion de mettre en lumière la présence active des femmes tunisiennes dans des domaines scientifiques divers et leur excellence dans ces secteurs.

Elle a également souligné que les femmes et les filles tunisiennes ont aujourd'hui investi tous les secteurs professionnels, y compris celui des sciences, et ont réalisé de nombreux succès, surpassant parfois leurs homologues masculins, comme l'attestent de nombreuses études et statistiques officielles.

En marge de cet événement, un atelier de formation en numérique a été organisé à la Cité des Sciences de Tunis, sous l'initiative de l'Association tunisienne des femmes ingénieures.