Tunisie: L'Académie parlementaire - La boussole des députés

L'impact de cette instance académique sur les activités et le rendement des parlementaires est tellement important que la création de son pendant au sein de la deuxième Chambre parlementaire (le Conseil national des régions et des districts) est à l'ordre du jour.

La Presse -- En décembre 2016, a été créée l'Académie parlementaire. Relevant de l'Assemblée des représentants du peuple, elle est venue répondre aux besoins et aux attentes des députés et du personnel de l'Assemblée en vue d'apporter un appui à l'action parlementaire, avait en ce temps déclaré Mohamed Ennaceur, ancien président de l'ARP. Elle constitue actuellement un espace de coopération dans le cadre duquel sont organisées chaque année des sessions de formation sur les fonctions parlementaires, ainsi que des sessions de formation ponctuelles de courte durée sur des thématiques spécifiques et des journées d'étude parlementaire, répondant aux besoins des commissions et offrant une plateforme de réflexion et d'information sur les projets de loi.

Récemment, la direction de la formation et du développement administratif a été intégrée à l'Académie afin de renforcer les compétences des employés et de l'administration de l'Assemblée des représentants du peuple. Parmi ses orientations stratégiques, l'ouverture de l'institution parlementaire sur son environnement externe et l'amélioration de l'image du Parlement, ainsi que le soutien scientifique et académique au travail parlementaire.

Des activités orientées vers la formation, les conférences et les études

Les activités de l'Académie sont réparties sur trois volets, à savoir la formation, l'organisation des conférences, de journées d'étude, et d'ateliers de travail autour des questions d'intérêt public ou relatives aux récents développements sur les scènes nationale et internationale, et enfin celui des études menées par le biais d'experts qui répondent aux besoins des députés. Pour assurer une formation de haut niveau, l'Académie s'appuie sur des experts des professionnels nationaux et étrangers reconnus.

Depuis le mois de janvier 2025, l'académie parlementaire a organisé plusieurs journées d'étude autour de l'immigration irrégulière, la stratégie du secteur de l'eau. D'autres journées d'étude ont porté sur l'amendement de projets de la loi sur l'enseignement supérieur privé et sur les conseils locaux, régionaux et des districts. De telles journées d'étude sont d'une grande importance puisqu'elles servent à fournir aux parlementaires les informations utiles sur les projets de loi et sur les enjeux et objectifs de certains amendements et concertations nationales. L'année parlementaire 2023/2024 a été riche en échanges, en débats et en réflexions pour les députés.

Parmi les thèmes traités dans le cadre des journées d'étude de l'académie, il y a lieu de citer la sécurité hydrique face aux changements climatiques, la réforme du système d'enseignement technique et professionnel, les congés de maternité et de paternité, la sécurité cybernétique, les droits des patients et à la responsabilité médicale, le projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, la consultation nationale autour de la réforme du système éducatif. Chaque projet de loi soumis à l'ARP est systématiquement précédé d'une journée d'étude pour que les députés soient bien informés des enjeux des amendements et des réformes ».

Un député averti en vaut deux

Les experts invités à intervenir lors des journées d'étude sont là pour apporter les éclaircissements nécessaires aux députés et répondre à leurs questions. Il importe toujours de demander conseil, pour voir plus clair avant d'engager le débat tout en étant bien informé. Les journées d'étude et de formation aident considérablement les députés à avoir une capacité d'expertise autonome et à ne pas tomber dans le piège de la manipulation par les groupes de pression à l'extérieur du Parlement, d'autant qu'elles se tiennent en présence de divers hauts cadres ministériels. En d'autres termes, les informations fournies dans le cadre de ces journées servent en toute logique à contrer d'autres informations fallacieuses qui conduisent à la manipulation du législateur.

L'impact de cette instance académique sur les activités et le rendement des parlementaires est tellement important que la création de son pendant au sein de la deuxième chambre parlementaire (le Conseil national des régions et des districts) est à l'ordre du jour, selon une déclaration de Jalel Karoui, membre dudit Conseil à La Presse. Un budget est déjà alloué pour la relance de cette académie qui existait auparavant dans le cadre des activités de la Chambre des conseillers entre 2005 et 2011, nous précise-t-il.