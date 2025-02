Tunisie: Foot-CSS - Mehdi Frikha, président du comité de gestion provisoire et Mohamed Aloulou à la tête du comité de soutien

Le Comité supérieur de soutien au Club sportif sfaxien, réuni samedi au complexe sportif du club, a désigné un nouveau président et vice-président à sa tête, à savoir, respectivement Mohamed Allalou et Mondher Ben Ayed, et ce, pour une durée d'un an.

Lors de cette réunion, un comité de gestion provisoire a également été désigné, présidé par Mehdi Frikha, lequel sera assisté de Thamer Fendri en tant que premier vice-président, Mohamed Ali Sahnoun comme deuxième vice-président, Sami Bousarsar en tant que secrétaire général, et Chedi Ghorbal comme trésorier. Ce comité sera en fonction pour une période de trois mois.

Mohamed Allalou, nouveau président du CSS, avait, rappelle-t-on; dirigé la formation blanc et noir entre 1988 et 1989 et est à l'origine de la création du comité de soutien en 1989.