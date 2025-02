Congo-Brazzaville: Coopération -L'Italie engagée à implémenter le 'Plan Mattei' au Congo

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, s'est entretenu, le 14 février, à Brazzaville avec l'ambassadeur d'Italie au Congo, Emico Nunziata, sur les dispositions à prendre pour la mise en oeuvre du "Plan Matttei".

L'ambassadeur de l'Italie au Congo a tenu à rencontrer le secrétaire général du PCT pour lui présenter ses civilités. Pierre Moussa et Emico Nunziata ont saisi l'occasion pour faire le point de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Italie, relations qu'ils ont salué et qualifié de fructueuse.

Dans les échanges, les deux personnalités ont relevé la nécessité de mise en oeuvre du « Plan Mattei » au Congo, une nouvelle politique que l'Italie a mise en place pour contribuer au développement de l'Afrique. Celui-ci se repose sur un six axes d'intervention prioritaires.

Il s'agit notamment de l'éducation et la formation professionnelle des jeunes, la santé, l'eau, l'électricité, l'agriculture et la construction des infrastructures. « Avec le secrétaire général du PCT, nous avions débattu des relations bilatérales entre le Congo et l'Italie, mais aussi de l'implémentation du "Plan Mattei" avec le Congo.

A cet effet, nous avions fait le point des actions bilatérales menées, étant donné que le Congo fait partie des pays prioritaires pour son exécution. Les projets retenus portent sur l'eau et l'électricité à Brazzaville et à Pointe-Noire, et seront élargi aux domaines de la santé, de l'agriculture de la sécurité maritime », a expliqué Emico Nunziata.

Sur le plan énergétique, les deux interlocuteurs ont salué les actions menées par la société ENI-Congo dans la production du gaz liquéfié et de l'électricité. Ils ont, par ailleurs, salué le rôle que le PCT joue, en tant que parti au pouvoir, dans la consolidation des relations bilatérales avec l'Italie.

Le plan Mattei a été lancé en janvier 2024 lors du sommet Italie-Afrique. Il porte, entre autres, sur la construction d'un partenariat paritaire avec les Etats africains, la facilitation d'une collaboration étroite et continue avec les partenaires africains, basée sur l'écoute et le respect mutuel, ainsi que le lancement des projets pilotes dans des pays ciblés afin de tester les interventions.