Afrique: Développement local - Abdourahamane Diallo réitère le soutien des Nations unies au Congo

Le représentant résident des agences du système des Nations au Congo, Abdourahamane Diallo, a réitéré le 14 février à Brazzaville au ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, sa disponibilité à poursuivre certains projets communs dont l'élaboration des plans de développement locaux et le Programme d'accélération du développement communautaire (Padc).

Lors de leur entrevue, le nouveau coordonnateur du système des Nations unies a tenu, d'emblée, à féliciter Juste Désiré Mondelé pour sa reconduction au gouvernement, surtout son élévation à la tête du ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier. « Nous avons tenu à rappeler conjointement l'importance de ce ministère et de sa centralité dans l'agenda du développement durable. Comme vous le savez, nous sommes à six années de l'échéance que l'ensemble de la communauté internationale s'est donnée pour l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD), et son ministère est central pour atteindre les populations, les communautés et pour mettre en oeuvre les 17 ODD », a indiqué Abdourahamane Diallo.

Le diplomate onusien a également salué la collaboration du ministre avec le système des Nations unies, notamment dans l'élaboration des plans de développement locaux et le Padc avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. Il s'agit pour lui de deux plateformes d'intervention qui vont aider à atteindre les populations et les communautés. « Donc, nous devons nous inscrire dans cette approche et le coordonnateur résident aura pour tâche de s'assurer que l'ensemble des agences, fonds et programmes qui sont au Congo, résidents, non-résidents, s'alignent dans cette plateforme de réponses coordonnées aux populations. Tout cela sur le leadership du ministre chargé du Développement local et de l'ensemble des autres ministères et des acteurs locaux de développement. J'ai réitéré notre disponibilité, notre engagement dans ce dialogue qui se veut dynamique tout en répondant aux urgences et en nous inscrivant dans la durée », a-t-il poursuivi.

Il a, par ailleurs, rappelé l'importance de préparer les prochaines échéances. Pour ce faire, le système des Nations unies est en train, a-t-il dit, de préparer son prochain cadre de développement durable qui sera le dernier avant l'échéance de 2030. « C'est ce dialogue qui va nous permettre de l'enrichir et le bâtir conjointement. Et nous nous sommes engagés à être présents, à répondre aux urgences en tenant compte des saisons aussi. Nous sommes au coeur du bassin du Congo, nous mesurons au quotidien ce que s'est le changement climatique et nous devons anticiper, contribuer à être tous résilients », a dit Abdourahamane Diallo, trouvant en Juste Désiré Mondelé un partenaire sûr et dynamique grâce à sa proximité avec la population sur le terrain.