Congo-Brazzaville: Sanctions de la FIFA - Les députés appellent à une sortie de crise

L'Assemblée nationale a interpellé, le 13 février, le ministre chargé des Sports, Hugues Ngouélondelé, au cours de la question d'actualité, sur la suspension de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), a invité le gouvernement à créer les conditions pour la levée de ces sanctions.

A l'initiative des députés Louis Gabriel Missatou et Antoine Baniakina, le ministre des Sports a édifié la représentation nationale sur les sanctions infligées au Congo par la Fédération internationale de football association (Fifa). Les questions des deux députés ont, en effet, porté sur les raisons ayant conduit la Fifa à prendre cette décision et les mesures précises préconisées par le gouvernement pour la sortie de crise.

Selon le ministre, le gouvernement n'est pas responsable de cette suspension qu'il assume. Il a rappelé que, conformément aux dispositions statutaires de la Fifa et de la Confédération africaine de football (CAF), le ministère s'est mis à l'écart pour éviter toute forme d'ingérence, dans ce conflit interne opposant les acteurs du football, en l'occurrence le comité exécutif de la Fécofoot et la commission ad hoc. Toutefois, Hugues Ngouélondelé a réaffirmé devant l'Assemblée nationale que la loi portant code du sport stipulant que l'Etat est garant du développement et de la promotion de la vie associative dans le domaine du sport et des activités physiques. De ce fait, l'Etat confie mission par délégation de service public aux fédérations sportives nationales y compris à la Fécofoot.

Concernant les voies de sortie de crise, il a annoncé la poursuite et l'intensification des efforts de médiation entre les parties en conflit afin de rechercher les compromis nécessaires à la levée de la suspension et de la sortie de la crise telle que préconisée par la Fifa. « Tout en poursuivant nos efforts de médiation pour la levée de la suspension de la Fifa, n'est-il pas possible pour l'ensemble des acteurs du football de percevoir cette crise comme une invitation à l'introspection et à la remise en question ? N'est-ce pas là aussi une forme d'opportunité de rompre avec les dérives du passé et de poser les fondements d'une gouvernance nouvelle du football plus intègre, performante, transparente, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir ? », s'est-il interrogé.

Organiser les états généraux du football

Antoine Baniakina a, dans sa réplique, déploré le comportement de certains cadres hissés aux postes de responsabilité. « Nous aurions pu épargner à notre peuple et, partant, à notre pays ce déshonore lié à la suspension de la honte. Si les protagonistes de cette crise nous avaient écouté lorsque nous les avions auditionnés au niveau de la commission éducation, tout ceci ne serait pas vécu. Bien au contraire, nous nous sommes heurtés aux égo surdimensionnés. Ce qui manque aux cadres que nous responsabilisons, c'est le manque d'humilité », a condamné l'élu de Ngoyo.

Il a, par ailleurs, exhorté le gouvernement à mettre tout en oeuvre pour replacer le Congo dans le concert des nations dont les fédérations sont affiliées et à la CAF. « Même s'il y a des problèmes de gestion qu'on reproche aux uns et aux autres, il y a des voies de recours pour résoudre ce genre de questions. Le peuple au nom duquel nous nous exprimons tous les jours a besoin de voir les Diables rouges engagés dans diverses compétitions, s'exprimer sur l'échiquier continental. Monsieur le ministre, reculer, c'est ne pas une faiblesse, bien au contraire, il faut savoir reculer pour mieux sauter », a-t-il conclu.

Présidant la séance d'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a souligné la nécessité de chercher des solutions appropriées pour sortir de cette situation. D'après lui, lorsque l'équipe nationale de football joue, les tribus et autres sectarismes disparaissent et tout le monde est en communion avec la sélection nationale. Il est revenu sur sa proposition consistant à organiser les états généraux du football. « Je crois qu'il faut une grand-messe du football. Dans le pays, il y a des sachants, d'autant qu'il y a des talents. Le Congo est un pays de foot, il faut sortir de cette situation. Je crois qu'une grand-messe est indispensable, monsieur le ministre. Sortons de cette situation au plus vite, allons-nous s'inscrire aux conditions de la Fifa qui a proposé des solutions de sortie ? Je ne sais pas si c'est cela la solution, mais il faut humblement que nous réfléchissons sur ce qui se passe parce que les Congolais sont impatients de trouver la bonne solution. Les états généraux du football, monsieur le ministre, il faut y aller au plus vite », a insisté Isidore Mvouba.