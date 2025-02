Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 février 2025

Togo : le parti au pouvoir remporte, sans surprise, les élections sénatoriales

Le parti présidentiel a obtenu 34 des 41 sièges de sénateurs, a annoncé dimanche la Commission électorale. Ce vote constituait la dernière étape de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle vivement critiquée par l’opposition.

« Nous allons transmettre ces résultats provisoires sans délai à la Cour constitutionnelle qui est seule habilitée à donner les résultats définitifs », a déclaré Dago Yabré, le président de la commission électorale, après l’annonce des résultats à Lomé.

La mise en place du Sénat est la dernière étape avant la mise en application de la nouvelle Constitution promulguée en mai par le président Faure Essozimna Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. (Source Jeune Afrique)

Le trophée de la Coupe du monde de la FIFA poursuit sa tournée au Caire

Le nouveau trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA poursuit sa tournée mondiale avant le début du tournoi.

Après un premier stop sur le continent africain avec les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud le 8 janvier, le trophée est passé par le Caire en Égypte cette semaine. La coupe a été accueillie par l’équipe d’Al Ahly qui disputera son premier match du tournoi contre l'Inter Miami.

« Il est évident que c'est un groupe passionnant avec [Lionel] Messi, qui jouera contre Messi, contre l'Inter Miami. Ce sera un match à l'extérieur pour nous, car la plupart des Américains soutiendront probablement l'Inter Miami et, oui, j'ai hâte d'y être. Je pense que nos joueurs le sont aussi et qu'ils donneront tout pour essayer de tirer quelque chose de ce match.», a déclaré Marcel Koller, entraîneur d'Al Ahly . (Source euronews)

Burkina/Koulpelogo : Une association reconvertit 29 exciseuses

L’Association Jeunesse pour le Développement et la Résilience du Burkina (AJDRB) a dressé un bilan satisfaisant des activités menées au cours des trois dernières années dans trois communes du Koulpélogo. Il en ressort que 29 exciseuses et 17 gardiens de la tradition ayant pratiqué l’excision ont décidé d’abandonner définitivement cette pratique.

Ce bilan a été présenté à l’occasion des Journées portes ouvertes pour l’éradication du phénomène transfrontalier, organisées par un consortium d’ONG, le 15 février 2025 à Anié, au Togo.

Selon le coordonnateur de l’AJDRB, Mamoudou Bébané, également superviseur du projet de lutte contre les mutilations génitales féminines transfrontalières dans le Koulpélogo, les résultats sont encourageants. (Source AIB)

Cameroun : décès du sénateur Calvin Zang Oyono

Le membre de la chambre haute du Parlement, Calvin Zang Oyono, est décédé des suites de maladie à l’âge de 80 ans.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) perd un élu influent au sein du Sénat. Calvin Zang Oyono, membre élu sénateur à trois reprises, en 2013, en 2018 et en 2023 est mort. Au moment de son décès, le sénateur est membre titulaire du Rdpc nommé par le président du parti, Paul Biya, en 2011. Calvin Zang Oyono est président du Groupe parlementaire Rdpc à la chambre haute du Parlement que préside Marcel Niat Njifenji. A ce titre, il assure la défense des intérêts du parti du Flambeau ardent. Outre cela, le disparu a défendu les intérêts de la région du Sud au sein du Parlement pendant 11 années consécutives. (Source Journal du Cameroun)

Sommet de l’UA : Le Maroc réitère son engagement en faveur du bon voisinage et de la non-ingérence

Le Maroc a réaffirmé, dimanche devant le 38-ème sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable sur le continent africain, mettant en avant plusieurs axes prioritaires de la vision stratégique du Roi Mohammed VI pour une Afrique prospère, intégrée et pacifique.

Intervenant lors d’une réunion consacrée à la présentation d’un rapport du Conseil de Paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA) sur ses activités et l’état de la paix et de la sécurité en Afrique et d’un autre sur « faire taire les armes en Afrique », la délégation marocaine a souligné que le Royaume réitère sa conviction qu’une approche strictement militaro-sécuritaire, bien que nécessaire, ne suffit pas à elle seule pour répondre aux défis complexes du continent. (Source Hespress)

RDC: les troupes du M23 entrent dans Bukavu

En RDC, les troupes du M23 ont rapidement pris le contrôle dimanche des institutions administratives à Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, sans rencontrer une résistance notable des forces congolaises, qui se sont repliées dans plusieurs secteurs de la ville. Des scènes de chaos et de pillage ont été rapportées, notamment au dépôt du Programme alimentaire mondial (PAM), où plus de 6 800 tonnes de vivres ont été volées.

Les habitants de Bukavu, choqués par l’intensification des violences, se sont soit réfugiés chez eux, soit ont quitté la ville pour fuir les combats. Des tirs sporadiques ont résonné dans les rues, et des rapports font état de pillages systématiques dans les commerces et institutions. (Source apanews)

Niger: premier signe de vie de l’otage Alassane Souleymane, un mois après son enlèvement

Au Niger, un premier signe de vie de l’otage Alassane Souleymane, un mois après son enlèvement. Ce haut fonctionnaire nigérien a été enlevé le 11 janvier dans le parc national du W, au sud du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, par le Jnim, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Alassane Souleymane lance un appel au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Il apparaît le regard hésitant, lisant un message qu’il tient entre ses mains, tout en levant le regard vers la caméra… Alassane Souleymane se racle la gorge, dit qu’il se porte très bien, puis demande aux autorités nigériennes d’intervenir pour sa libération, afin, dit-il, de rejoindre rapidement sa famille. (Source RFI)

CAN féminine 2026 : les lionnes du Sénégal qualifiées sans jouer après le forfait du Tchad

L’équipe nationale féminine du Sénégal a validé son billet pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine 2026 sans avoir à disputer le moindre match. En cause, le forfait de la sélection tchadienne, qui était initialement son adversaire au premier tour.

Dans une lettre adressée au Secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération tchadienne de football a officialisé son retrait des éliminatoires en raison de « retards » dans la procédure de décaissement des fonds alloués à sa participation. Cette décision annule donc la double confrontation qui était prévue entre les Lionnes et les Sao du Tchad, le 21 février à Abidjan et le 26 février à Thiès. (Source RTS)

Côte d’Ivoire : le Congrès ordinaire du parti RHDP prévu en mai

Après 2019, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, tiendra son deuxième congrès ordinaire en mai 2025. À ce jour, 1 206 117 militants ont été inscrits dans la base de données numérique E-militant, selon le bilan de l’étape d’inscription.

Ce congrès revêt une importance particulière, car il intervient après le vaste chantier de restructuration lancé par le président en février 2022 et précède l’échéance présidentielle décisive d’octobre 2025 selon le directoire du parti. (Source Africa24)

ANIP Bénin: une nouvelle application pour en finir avec les tracasseries administratives

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses services avec le lancement d’une application de dématérialisation administrative.

Annoncée ce vendredi 14 février 2025 par le Directeur Général de l’ANIP, Aristide Adjinacou Gnahoui, cette initiative vise à améliorer l’efficacité des prestations de l’agence et la qualité des données d’identification au Bénin. Elle vient également répondre favorablement aux différentes plaintes des populations concernant les difficultés rencontrées dans le processus de dématérialisation des services administratifs, notamment les rangs interminables, les réalités éprouvantes des usagers de l’ANIP et la correction des données nominatives. (Source Beninwebtv)